GeraçãoE fecha 2025 com novidades e premiação

plataforma de empreendedorismo do Jornal do Comércio, completou 10 anos em 2025. Além de uma série de novidades, a iniciativa ainda foi reconhecida com o Prêmio ARI de Jornalismo O GeraçãoE,, completou 10 anos em 2025. Além de uma série de novidades, a iniciativa ainda foipela segunda vez em sua trajetória. É a mais importante distinção do jornalismo gaúcho.

Em 2022, a série GE nos bairros - A história por meio dos negócios, da jornalista Isadora Jacoby, foi reconhecida com menção honrosa. E agora, em 2025, com o diagramador Gustavo Van Ondheusden, conquistou o 1º lugar na categoria Design Editorial, com o novo projeto gráfico do caderno GeraçãoE.

Gustavo citou o trabalho em equipe, destacando a colaboração das colegas de diagramação no JC, Ingrid Müller, Gabrieli Silva e Bárbara Jardim, além da equipe do marketing do jornal. O rebranding do GE teve a participação integrada do setor, especialmente do analista de criação Tunai Giorge.

iniciativas como o especial GE Experimenta Além do reconhecimento da Associação Riograndense de Jornalismo (ARI), a editora do GE, Isadora Jacoby destaca, publicado nesta semana, além de projetos tradicionais, como a cobertura do GE no verão.

"Em 2025, nos 10 anos do GeraçãoE, renovamos o nosso compromisso com o fomento ao empreendedorismo, mas, agora, de cara nova com uma identidade mais contemporânea e um projeto gráfico que transmite ainda mais a essência do GE", celebra Isadora. O próximo ano promete: "2026 começará no mesmo ritmo, com GE especial de verão e mais novidades, sempre alinhados com o objetivo de fortalecer a economia gaúcha", conclui.