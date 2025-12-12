A Zona Franca Natal é uma loja especializada na data que opera há 29 anos em Porto Alegre. Antes, o negócio atendia também outras datas comemorativas, como Páscoa e Dia das Mães. Há 15 anos, no entanto, a operação passou a se dedicar exclusivamente ao Natal, abrindo as portas apenas três meses do ano. Leia a matéria completa.
Negócios
Conheça loja que opera há 29 anos em Porto Alegre exclusivamente com decoração de Natal
