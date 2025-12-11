Como crescer sem perder a essência: aprendizados para uma expansão saudável

Grani Pizzeria Napoletana Em três anos de operação, asaiu de uma garagem de 17m² para se tornar uma das referências do segmento em Porto Alegre, reconhecida por três anos consecutivos como a Melhor Pizza Napoletana da cidade pela revista Sabores do Sul. O avanço rápido, porém, não aconteceu às custas da identidade: a marca mantém o mesmo compromisso com técnica artesanal, experiência de qualidade e conexão com o cliente.

Em um mercado cada vez mais acelerado, expandir sem planejamento pode apagar o que torna uma marca relevante. Para Igor Rodrigues, chef e empreendedor à frente do negócio, crescimento saudável é aquele que aumenta o alcance sem distorcer a essência . Confira as dicas do empreendedor: