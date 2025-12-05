Loja de semijoias com temática pet é novidade em shopping de Porto Alegre

terceira maior população pet do mundo, somando cerca de 160 milhões de animais de estimação. Os números mostram que há muita demanda para negócios no setor. Foi pensando em atender os apaixonados por animais que a PetMom chega ao shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, com o objetivo de criar conexão com a clientela.



Brunner Giacomin e Diego Bedin, empreendedores à frente do negócio, contam que o desejo de ter um ponto físico surgiu há um tempo. Para testar o formato, participaram de iniciativas sazonais no shopping Iguatemi, em Porto Alegre, e se certificaram que a ideia tinha público. “A gente vem sempre pensando em como crescer, como desenvolver produtos novos, como atingir a nossa comunidade de pet lovers pelo Brasil. Participamos de muitas feiras em São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Novo Hamburgo. E tivemos essa percepção de contato com o cliente, de estar mais próximo, de poder apresentar as peças, que é diferente do que apresentá-las pelo site. Isso foi algo que nos motivou muito a termos uma loja. Acreditamos que o nosso público precisa desse contato também. Eles gostam de mostrar foto do pet, gostam de conversar, contar história. Não é só uma loja onde a pessoa vai passar e simplesmente comprar uma joia qualquer: existe uma conexão muito maior com o nosso cliente, além do amor pelos animais”, afirma Brunner.



A escolha pelo Praia de Belas veio a partir de um convite do shopping, que representa um ponto afetivo na trajetória pessoal dos empreendedores. “Eu e o Diego somos do interior e viemos na escola para uma excursão no Praia de Belas. A gente sempre foi colega de escola e hoje somos casados. Então, tem essa nostalgia, esse carinho pelo shopping. E acredito que é um shopping também que acolhe os animais. A PetMom vai agregar muito e vai trazer esse público que é apaixonado por animais”, acredita a empreendedora. Não é exagero afirmar que os pets têm, cada vez mais, ganhado espaço nos orçamentos familiares. Conforme dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), divulgados pelo Senado Federal, o Brasil registrou, em 2024, a, somando cerca de 160 milhões de animais de estimação. Os números mostram que há muita demanda para negócios no setor. Foi pensando em atender os apaixonados por animais que asurgiu em 2017 em Dois Lajeados. Agora, a marca deixa de atuar somente online eem Porto Alegre, com o objetivo de criar conexão com a clientela.Brunner Giacomin e Diego Bedin, empreendedores à frente do negócio, contam que o desejo de ter um ponto físico surgiu há um tempo. Para testar o formato, participaram de iniciativas sazonais no shopping Iguatemi, em Porto Alegre, e se certificaram que a ideia tinha público. “A gente vem sempre pensando em como crescer, como desenvolver produtos novos, como atingir a nossa comunidade de pet lovers pelo Brasil. Participamos de muitas feiras em São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Novo Hamburgo. E tivemos essa percepção de contato com o cliente, de estar mais próximo, de poder apresentar as peças, que é diferente do que apresentá-las pelo site. Isso foi algo que nos motivou muito a termos uma loja.. Eles gostam de mostrar foto do pet, gostam de conversar, contar história. Não é só uma loja onde a pessoa vai passar e simplesmente comprar uma joia qualquer: existe uma conexão muito maior com o nosso cliente, além do amor pelos animais”, afirma Brunner.A escolha pelo Praia de Belas veio a partir de um convite do shopping, que representa um ponto afetivo na trajetória pessoal dos empreendedores. “Eu e o Diego somos do interior e viemos na escola para uma excursão no Praia de Belas. A gente sempre foi colega de escola e hoje somos casados. Então, tem essa nostalgia, esse carinho pelo shopping. E acredito que é um shopping também que acolhe os animais. A PetMom vai agregar muito e vai trazer esse público que é apaixonado por animais”, acredita a empreendedora.

LEIA TAMBÉM > Restaurante reconhecido pelo Guia Michelin e comandado por campeã do MasterChef chega a Porto Alegre

Peças personalizadas e folheadas em ouro

A marca reverte parte das vendas do e-commerce para iniciativas da causa animal, medida que será aplicada também aos rendimentos da loja física. Um dos destaques da PetMom são as semijoias personalizadas com o rosto dos animais , além de outras coleções pensadas para quem está inserido nesse universo, como as peças que homenageiam as médicas veterinárias.

“Tem um significado muito grande os personalizados. E é todo um trabalho manual, fazemos o design em cima da foto. Depois, tem a parte da produção, o corte, o banho, que prezamos muito pela qualidade. E depois a esmaltação, que é manual e é a parte onde colocamos cada detalhezinho colorido na peça, manchinha, olhinho”, explica sobre as peças personalizadas, que também têm versões para homenagear os bichinhos que já partiram. “Temos os pingentes afetivos, que são feitos com o pelinho do pet. Às vezes, o pet já faleceu, então o cliente busca algo para homenageá-lo”, conta.

Hoje, mais de 1 mil peças compõem o catálogo da marca, com coleções que contemplam peças infantis, para médicas veterinárias, animais silvestres e itens religiosos, como as semijoias que homenageiam São Francisco de Assis, padroeiro dos animais. As semijoias são folheadas em ouro 18K ou produzidas em prata 925.

Mais de 1 mil peças compõem o catálogo da marca de semijoias inspirada nos pets PetMom/Divulgação/JC