Nova escola da Ulbra premiará estudantes com até R$ 1 milhão por melhor startup

A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) lançou a Ultec School, escola que promete trazer inovação para o Ensino Superior no Brasil. Com foco no empreendedorismo, a iniciativa terá bacharelado em Administração, Ciência da Computação, Comunicação Social (Marketing) e Jornalismo. O anúncio foi realizado na segunda-feira (1), no Campus Canoas, durante o Prêmio Mérito Ulbra, solenidade que homenageia cidadãos que cooperaram para o desenvolvimento humano e social do Estado.

Na nova escola, os estudantes terão aulas pela manhã e, no turno inverso, participarão de experiências imersivas que incluem orientação de mentores, desenvolvimento de projetos, colaboração com grandes empresas e ações focadas em inovação.

A Ultec School premiará com até R$ 1 milhão o grupo de estudantes da primeira turma que, ao final do curso, criar a melhor startup. A ideia do fomento é impulsionar o time vencedor, de forma que os formandos sejam instigados a criar novos negócios.

O projeto nasceu através de viagens acadêmicas a universidades do exterior feitas por Tárik Deus, vice-presidente da Ulbra e fundador da Ultec School. Como saldo dessa jornada, Tarik trouxe ao Rio Grande do Sul o método Learning by Doing e Learning by Project, fórmula educacional que estimula o aluno a colocar a mão na massa em prol da aquisição de conhecimentos sobre tecnologias, negócios e habilidades interpessoais. O formato busca aproximar o ensino superior das demandas reais do mercado e tornar o estudante protagonista.