Expo Favela supera clima adverso e registra grande movimento neste sábado

O segundo e último dia de Expo Favela Rio Grande do Sul passou por cima das adversidades do clima e registrou grande movimento neste sábado (8), na Fábrica Guayba, no Instituto Caldeira. Mesmo com o tempo fechado e o forte temporal que atingiu Porto Alegre na madrugada, o público se fez presente para acompanhar os painéis, as atrações musicais e os expositores dos mais diversos empreendimentos que surgiram nas periferias e buscam atrair novos olhares para catapultar os negócios.

A programação segue ao longo desta tarde e encerra às 18h30min com os shows de KL Jay, MV Bill, Grupo Molejo e Estado Maior das Restinga, para fechar a edição gaúcha da feira promovida pela Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul (Cufa RS). Esta é a penúltima etapa estadual do circuito da Expo Favela, que se encerra entre os dias 21 e 22 deste mês no Ceará. Por fim, haverá a etapa nacional, a Expo Center Norte, em São Paulo, entre 29 e 30 de novembro.

Na capital gaúcha, a grande circulação de jovens, adolescentes e crianças chama a atenção. Seja por conta ou trazidos por grupos sociais e escolas em excursões, estiveram envolvidos nas visitas às exposições de negócios e também acompanharam os debates sobre o cenário do empreendedorismo na periferia.

Dentre os painéis, organizadores de eventos e figuras do poder público abordaram frentes distintas, como o impacto de grandes festivais para o Estado — “Quando o RS Vira Epicentro da Inovação Brasileira” — com o CEO e fundador do Gramado Summit, Marcus Rossi, os caminhos da cultura periférica — “De Onde Viemos, para Onde Vamos: Lideranças que Inspiram e Conectam Territórios” — com Nelington Mascate, Kanhanga e Marcivan Barreto, da Cufa Heliópolis, e o secretário adjunto de Cultura em Porto Alegre, Clóvis André.