Como amadurecer o negócio e expandir por meio de franquias

Cute Esmalteria Em 2025, deu início ao processo de expansão da rede, abrindo a primeira franquia. Suzanna Netuno é fundadora e CEO da. Natural de Recife e criada no Rio de Janeiro, escolheu Porto Alegre para empreender e, em 2019, inaugurou a primeira unidade da Cute no bairro Mont’Serrat.

Confira as dicas da empreendedora:



Antes de pensar em expandir, é preciso amadurecer o negócio. E isso começa dentro de casa: com processos claros, padrões bem definidos e uma cultura que se sustente mesmo quando você não está presente. Na Cute, sempre olhamos para cada detalhe da jornada da cliente — desde a forma como ela é recebida até o momento em que sai da esmalteria. Tudo comunica a marca: o atendimento, o uniforme, a linguagem, o cheiro, a música. Quando o padrão está claro, a expansão acontece com consistência.



1. Fortalecer a marca e padronizar processos: Ter uma marca forte vai além do visual. É ter propósito, valores e coerência em cada ação. Documentar o passo a passo dos atendimentos, o tempo médio de cada serviço, o tipo de produto usado, a postura das profissionais — tudo isso garante que a experiência seja a mesma em qualquer unidade. Um manual de operação não é burocracia: é o DNA da marca colocado no papel.



2. Validar o modelo financeiro: Antes de franquear, o negócio precisa estar saudável e estável. É importante conhecer seus indicadores — ticket médio, margem de lucro, custos fixos — e entender o que realmente gera resultado. A unidade piloto precisa ser exemplo de equilíbrio e desempenho . Só depois de um período consistente (pelo menos um ou dois anos), é possível pensar em replicar o modelo.



3. Estruturar a parte jurídica e comercial da franquia: A expansão deve ser feita com segurança. Ter uma Circular de Oferta de Franquia (COF) bem construída e contratos claros protege tanto o franqueador quanto o franqueado. Contar com especialistas em franchising nesse momento é essencial para garantir que o modelo seja sustentável e transparente.



4. Cuidar do suporte ao franqueado: Quem escolhe representar a sua marca precisa se sentir acolhido e preparado. Por isso, investir em treinamento, materiais de apoio e comunicação próxima faz toda a diferença. Na Cute, o suporte é constante — da gestão ao marketing —, porque o sucesso da franquia é o reflexo direto do suporte que ela recebe.



5. Planejar a expansão com propósito: Franquear é multiplicar um sonho. E isso exige critério. A expansão deve ser feita com estratégia , começando por regiões com público alinhado à proposta da marca e franqueados que compartilhem os mesmos valores. Mais do que números, o crescimento precisa fazer sentido.



Expandir é sobre construir uma rede de pessoas que acreditam no mesmo propósito. É sobre crescer sem perder a essência — e isso só acontece quando o negócio nasce sólido, humano e com alma.