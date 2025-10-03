"Sou empreendedor da minha própria história", afirmou Bráulio Bessa em evento de empreendedorismo do Sebrae RS

O poeta Bráulio Bessa foi um dos nomes de destaque da Feira do Empreendedor Sebrae RS, evento realizado no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, até este sábado (4). Conhecido por levar a poesia nordestina a palcos e telas de todo o país, o artista conduziu um painel marcado por emoção, reflexões sobre sua trajetória e lições voltadas ao empreendedorismo pessoal e coletivo.

“Eu sou empreendedor da minha própria história”, afirmou o artista logo no início da apresentação. A frase resume uma história que começou no interior do Ceará. Bráulio relembrou que, ainda menino, foi incentivado a escrever sobre o sofrimento do povo da cidade de origem, mas optou por exaltar a alegria. “Não é conformismo. É possível extrair felicidade até da dor, e dela tirar inspiração para lutar”, constatou o painelista durante sua apresentação.

O poeta fez questão de valorizar a base que o formou. “ Quem está aqui hoje é fruto da escola pública, da sala de aula e do professor ”, disse, ao reforçar que sua história não é fruto do acaso, mas da educação. Para ele, esse é um pilar essencial de transformação social, capaz de abrir caminhos para que brasileiros de origens diversas possam se reconhecer como empreendedores de si mesmos.

Bráulio contou que, em 2011, estabeleceu para si o desafio de alcançar um milhão de pessoas por meio da poesia, em um país que lê pouco. Criou então uma página no Facebook, que rapidamente se tornou a primeira página de poesia a ultrapassar a marca de um milhão de seguidores. Esse crescimento abriu portas inesperadas, incluindo o convite para sua primeira palestra, em Maceió, diante de 1,5 mil pessoas.

“Quando me perguntaram se eu tinha uma palestra pronta, respondi que sim, mesmo sem nunca ter feito uma”, revelou. O risco poderia ter encerrado sua trajetória antes mesmo de começar, mas ele decidiu assumir o desafio. “O cachê deles era dinheiro, o meu era oportunidade. E oportunidade vale mais que dinheiro, principalmente para quem nunca teve.”

O painelista relatou que, embora tivesse sentido insegurança durante a preparação, surpreendeu-se com a serenidade ao subir no palco. “Não existe ninguém no mundo para contar melhor a sua história. Porque você escreve a sua história todo dia”, observou. A convicção, segundo ele, nasce do entendimento de que falar de si é também falar de todos.

Bráulio destacou ainda que os momentos de vitória não se resumem aos palcos ou às câmeras. “O dia mais importante da minha carreira foi quando, aos 14 anos, uma professora colocou um livro de poesia em minhas mãos”, contou.

O gesto simples, de incentivo à leitura, foi o que despertou nele o desejo de trilhar o caminho da palavra. “Muita gente não se perde no caminho, mas quando chega. A grande questão é se manter fiel ao que se é.”

Evento Sebrae

A Feira do Empreendedor Sebrae RS busca trazer soluções reais, conexões, além de apoiar o empreendedor que quer dar o próximo passo, para expandir o negócio ou tirar a ideia do papel. O evento acontece até sábado, no Instituto Caldeira.