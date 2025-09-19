Jogo inspirado na cultura gaúcha tem chimarrão mágico e vivência no campo

Dener Pedro

19 Setembro 2025

O Gaucho and the Grassland foi desenvolvido por um estúdio de Porto Alegre e é opção para entrar no clima do 20 de setembro

Lançado oficialmente em julho pela Epopeia Games, uma desenvolvedora de jogos no Rio Grande do Sul, o Gaucho and the Grassland é um game que simula a vivência da fazenda. Durante a aventura, o personagem é um típico gaúcho, que pode explorar campos, colinas e até mesmo a praia. É possível resolver missões dentro do jogo, a partir de atividades rurais e agrícolas, interagir com os animais, construir e reformar casas, entre outras coisas.Os elementos e personagens do jogo são inspirados na cultura e no folclore do Estado. O chimarrão é mágico, ganhando um papel especial, sendo uma espécie de revelador de segredos. Explorando os diferentes mundos, é possível encontrar várias referências como Negrinho do Pastoreio e Boitatá.“Estamos muito felizes com a receptividade do público. Já recebemos muitos relatos de pessoas emocionadas por conta das referências que fazem lembrá-las do pai, do avô, da terra de origem”, relata Gustavo Almeida, um dos desenvolvedores do jogo.Já disponível no catálogo da Steam por R$ 60,00, o Gaucho and the Grassland pode ser jogado, por enquanto, somente no PC. O próximo passo da Epopeia Games é lançar o jogo em consoles como Nintendo Switch, Playstation e Xbox.