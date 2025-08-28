A próxima geração do empreendedorismo gaúcho

O quadro Explorar busca dar espaço para empreendedores maduros que, através de dicas, auxiliam quem está iniciando esse caminho. Sejam dicas gerais ou focadas em um mercado específico, sejam conselhos mais práticos ou lúdicos, a ideia é colaborar de alguma forma no processo. Completando 10 anos e sempre olhando para o futuro, o GE convidou para esta edição quem está iniciando a jornada empreendedora. Ex-alunos do Geração Caldeira, programa de educação do Instituto Caldeira dividido em trilhas educacionais, compartilham sua visão e dicas para quem quer abrir o primeiro negócio. Confira:

Em busca da própria cafeteria

Hillary Cuadro Foto: ARQUIVO PESSOAL/JC

Eu sou a Hillary Cuadro, sou barista há quatro anos e tenho o sonho de empreender. Fiz a trilha de Gestão Comercial no programa e pude aplicar todo o estudo para entender como eu posso ter a minha própria cafeteria. A dica que eu posso dar, além de estudar muito todas as áreas que um negócio precisa, é enxergar oportunidades em todo lugar. Crie sua rede de contatos e conecte-se com pessoas que compartilham dos mesmos objetivos. Isso abre portas e cria oportunidades incríveis.

Não tenha vergonha de mostrar seu trabalho

Gabriela Brasil, artista e fundadora da Escarlate Store Foto: ARQUIVO PESSOAL/JC

Sou a Gabriela Brasil, tenho 19 anos, e participei da trilha de Marketing Digital, que me ajudou a fortalecer ainda mais a minha jornada empreendedora. Sou artista e fundadora da Escarlate Store, uma loja de artes em forma de acessórios pessoais e para casa. Minha trajetória começou na internet, divulgando meus trabalhos pelas redes sociais. Depois, passei pelas feiras de rua, onde aprendi muito sobre vender presencialmente e ter contato direto com o público. Hoje, me encontrei nos eventos geek, que são o coração da minha marca. Para quem sonha em ter um negócio, minha dica é: não tenha vergonha de mostrar o seu trabalho, especialmente nas redes sociais, que têm o poder de levar a sua ideia para o mundo todo. Para quem quer me encontrar nas redes: @escarlatest e @gabbiebrasil.

Apostar na educação

Gabriel Mendes e Henrike Pajares, jovens à frente da Aluma Foto: INSTITUTO CALDEIRA/DIVULGAÇÃO/JC

Somos Gabriel Mendes e Henrike Pajares, cursamos Análise de Dados com Python, e estamos desenvolvendo a nossa startup. A Aluma é uma plataforma educacional que transforma e personaliza o ensino de tecnologia através da IA. Para quem quer empreender, indicamos conectar com o Caldeira e fazer parte da comunidade que nos proporcionou a dar início a esse sonho através da conexão com empresas do hub.

Começar, mesmo que com pouco

Tati Retamozo, confeiteira e CEO da Doce Desejo Gourmet Foto: ARQUIVO PESSOA/JC

Sou a Tati Retamozo, confeiteira e CEO da Doce Desejo Gourmet. O essencial no meu crescimento como empreendedora foi perseguir o que acreditava e começar, mesmo tendo pouco. E, com o lucro inicial, ir reinvestindo na empresa - nunca deixando de acreditar no potencial do meu negócio. Tudo isso acompanhado de muita dedicação e estudo.