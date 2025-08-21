Empresa gaúcha consolida-se na produção de maquetes arquitetônicas ricas em detalhes

Operando desde 2011, a 360º Visualização da Arquitetura é uma empresa especializada na produção de maquetes para construções. O arquiteto Diego Abeijon iniciou o negócio fazendo maquetes para trabalhos acadêmicos dentro de sua própria casa em Pelotas, onde viveu antes de morar em Porto Alegre. Desde setembro do ano passado, o negócio fica em um espaço de 2 mil m² na avenida Sertório. O tamanho amplo corresponde ao crescimento da 360º, que atende clientes de todas as regiões do Brasil e tem em seu espaço a produção de vários projetos simultaneamente.



Administrado por Diego e sua esposa, Mariana Pochô, a 360º ficava na avenida Ceará, na Capital, mas foi severamente atingida pela enchente de 2024. A mudança, que já estava nos planos, foi concretizada de forma acelerada. “Ainda temos alguns móveis chegando, porque todas as cadeiras foram embora. Foi muito difícil”, desabafa Diego, que já havia enfrentado um incêndio na antiga sede.

Diego atribui o crescimento da empresa à excelência do trabalho desenvolvido pela 360°. A riqueza de detalhes, segundo ele, é uma ferramenta poderosa para a comercialização. “. Tu consegues visualizar qual vai ser a vista da tua janela, o tamanho da piscina, os móveis., dá profissionalismo para o material publicitário”, garante Mariana, destacando que, para que isso ocorra, é necessário que o projeto arquitetônico seja totalmente detalhado. “É um corretor que se paga só uma vez”, sintetiza Diego.A 360º constrói as maquetes também pensando no valor emocional que o projeto é capaz de transmitir para quem está vendo. Projetos como o do Hard Rock Café, em Gramado, e da reforma do estádio do Brasil de Pelotas, por exemplo, causaram comoção. “Nós personalizamos os bonecos, fazemos mães passeando com filhos, humanizamos os projetos. No do Hard Rock, utilizamos uma coisa totalmente nova, com circuitos para tornar a maquete interativa.”, destaca Diego. “”, conta Diego, que é torcedor do clube.A personalização detalhada dos objetos nas maquetes é um processo minucioso. Diego conta que a equipe de produção chega a adaptar a vegetação às estações do ano, personalizar ônibus locais e iluminar os prédios conforme o projeto. “Isso veio do meu pai, que, lá no começo, disse que nossa maquete não tinha sensibilidade. Foi um tapa”, revela. O detalhamento demanda uma vocação artística aliada ao comprometimento. “Muita gente diz: ‘isso aqui é a Disney de vocês, vocês estão brincando de casinha’. Muitas vezes, precisamos passar para quem está começando que isso aqui”, afirma Mariana.Para o futuro, a 360º vai seguir agregando tecnologia à produção, mas mantendo a maquete como objeto central do trabalho. “A holografia e os passeios virtuais cumprem um papel, mas a maquete é artesanal e não vai cair em desuso. A imagem é muito bacana, mas. Tu consegues ver tudo, daí vem o nome da nossa empresa. Na China, onde eles estão muito avançados em realidade virtual, seguem utilizando maquetes”, reflete Diego.