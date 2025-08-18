Startup cria plataforma de atividades físicas online para pacientes com câncer

Com a ideia de proporcionar bem-estar e a melhoria na performance de pacientes oncológicos por meio de atividades físicas, o médico Geraldo Gomes da Silveira, especialista em medicina do esporte e exercício e ginecologia oncológica, ao lado de sua sócia, a fisioterapeuta Roberta Feldmann, criou a OncoloGym. Desde 2024, a startup oferece o serviço através de uma plataforma 100% online, com aulas ao vivo, em grupo, e orientação de um professor de educação física ou fisioterapeuta. “As aulas online são importantes, elas agregam segurança, conforto e praticidade. Também tem o fator segurança, porque o paciente oncológico muitas vezes está fragilizado do ponto de vista imunológico”, explica Geraldo.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o câncer é a segunda principal causa de morte no Brasil, perdendo apenas para doenças cardiovasculares. São 690 mortes por dia e uma incidência crescente de mais de 700 mil novos casos por ano. Geraldo comenta que estudos recentes destacam que a prática de exercícios físicos, como a intervenção de primeira escolha no tratamento da fadiga e hipotonia muscular, que são fatores comuns durante o tratamento oncológico, supera medicações ou outras intervenções isoladas.

“ Vem chamando muito atenção a questão dos efeitos das atividades em relação ao próprio tratamento, diminuindo taxas de mortalidade e de recidiva da doença. Isso falando de alguns dos tumores mais comuns, como o câncer de mama, de próstata e de cólon ”, destaca o médico.

Um estudo recente publicado no New England Journal of Medicine revelou que a prática de exercício físico no câncer de cólon (o segundo tumor mais comum) reduz a taxa de mortalidade em 37% e a recidiva da doença em 28%, resultados que nenhum remédio sozinho consegue alcançar.

O serviço da OncoloGym inclui protocolos exclusivos de exercícios, que são os mais efetivos para pacientes oncológicos, visando diversos objetivos e benefícios. Além disso, a startup busca ter uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais de medicina, fisioterapia e educação física. As sessões são orientadas por professores de educação física, mas a gestão é multidisciplinar. “O professor ao vivo adapta a intensidade e o grau de esforço dos exercícios para homogeneizar a aula, permitindo que pacientes com diferentes níveis de condicionamento físico e capacidade funcional treinem na mesma intensidade”, detalha.

Atualmente a OncoloGym opera em dois modelos de negócio, o B2B e o B2C. Ainda em 2024, os primeiros passos da startup foram vender os planos diretamente para os consumidores finais. O acesso é feito através de planos de assinatura, com aulas experimentais disponíveis e planos mensais ou trimestrais a partir de R$ 99,00 por mês. As aulas acontecem diariamente em diversos horários - entre manhã e tarde - e os pacientes têm acesso livre a qualquer aula, o que proporciona mais flexibilidade. “Oferecemos também aulas experimentais, então qualquer pessoa pode entrar em contato e fazer uma aula experimental”, conta o médico.