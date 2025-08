Tecnopuc Garage está com inscrições abertas para startups em estágio inicial

Estão abertas, até o dia 20 de agosto, as inscrições para o Tecnopuc Garage, programa gratuito de modelagem de negócios desenvolvido pelo Parque Científico e Tecnológico da Pucrs. A 19ª edição da iniciativa é voltada para empreendedores com um projeto inovador, de base tecnológica e potencial de escala.

São oferecidas 20 vagas para empreendedores de qualquer lugar do mundo . Os encontros ocorrem de forma híbrida e em língua portuguesa, com início em 28 de agosto e término em 30 de outubro. Conforme informações divulgadas pela universidade à imprensa, durante o programa, especialistas abordarão temas como modelagem de negócios, análise de mercado, validação de hipóteses, vendas, legislação, desenvolvimento de software, além de preparação para pitches.

Os selecionados terão acesso a palestras e workshops com especialistas de mercado, ferramentas para a construção e desenvolvimento inicial do negócio, networking com outros empreendedores e comunidade Tecnopuc, mentorias e acompanhamento dos projetos, acesso aos ambientes compartilhados do Tecnopuc ao longo da duração do programa e aos hubs temáticos do Parque, além de premiações.

Para realizar as inscrições, os interessados devem enviar um vídeo de até três minutos com o pitch da startup, incluindo informações sobre o problema que pretende resolver, a solução proposta, o mercado-alvo, a sugestão de valor e o modelo de negócios.