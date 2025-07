Não tem receita para empreender

As leitoras e leitores assíduos do GeraçãoE já sabem: não tem fórmula certa para iniciar no empreendedorismo. Por aqui, surgem histórias das mais variadas, de quem começou a partir de uma ideia inovara, quem seguiu o legado da família, ou, ainda, quem entrou no empreendedorismo por necessidade.

Um dos caminhos possíveis é empreender por meio de franquias. Muitas vezes, essa escolha é feita por quem deseja um modelo de negócio que já tenha resultados consolidados, além de um modo de operação já estruturado.

Na edição desta semana, a repórter Giovanna Sommariva traz, diretamente da 32ª ABF Franchising Expo, em São Paulo, os principais insights sobre o segmento. Um dos principais pontos é o uso de Inteligência Artificial como aliada na dinâmica entre franqueadora e franqueados. Ainda, no #Explorar aqui ao lado, a CEO da Calçados Bibi, marca gaúcha que opera pelo sistema de franquias, aponta as vantagens de empreender no segmento.

Não há receita para empreender, mas saber como negócios operam pode ser a chave para descobrir o melhor caminho para cada um.