Cuidar de si para cuidar do negócio

Bruna Kessler é o nome à frente da Delight, marca que opera desde 2011 e já atendeu mais de 15 mil pessoas em Porto Alegre produzindo marmitas congeladas. Confira as dicas:

Inspiração - O melhor jeito para a gente se inspirar é através de viagens, seja uma viagem cheia de oportunidades, com muitos lugares, ou uma viagem para perto. Por exemplo, podemos viajar para Garibaldi e comer em um restaurante diferente e já ter ideias de pratos que podem combinar com a Delight. A minha maior fonte de inspiração é quando vou para os Estados Unidos. Sempre peço entregas de lugares diferentes para conhecer a logística, como eles cuidam do cliente, como entregam mimos, brindes, cupons de desconto. Sempre digo que nada eu crio, copio e implemento voltado ao mercado de Porto Alegre. Outra forma de se inspirar é ler. Estou sempre lendo sobre mercado, biografias. Hoje, estou lendo a biografia do Phil Knight, da Nike. E se vê como ele penou para chegar onde chegou, a gente acha que a Nike chegou grande, mas foi desde o início uma empresa que batalhou mais de 15 anos através de empréstimos e dívidas, e acho que isso já inspira muito.

A terceira forma de me inspirar é através da troca com pessoas que passam pelas mesmas dificuldades. Faço parte de um grupo de empreendedores e tento pelo menos uma vez por semana tomar um café com alguém desse grupo, para trocar ideia, ver como está o mercado.

Cuidar de si - Para ter um bom dia de trabalho, a primeira coisa é ter uma boa noite de sono. A segunda é ter uma alimentação balanceada, ter as refeições organizadas e não precisar pensar nisso. O exercício físico na rotina nos dá muita disciplina. Sou maratonista, treino para provas, e isso me ajuda a ter uma disciplina muito maior no meu dia a dia.

Cuidar da empresa - Tu tens que estar muito alinhado com a tua equipe para que as coisas aconteçam da maneira correta. Não adianta ter boas ideias, dinheiro para investir, ter 15 anos de experiência como é o nosso caso. O importante é estar alinhado com a equipe, tanto de produção quanto de vendas. No meu nível de empresa, estou sempre perto da minha equipe comercial e de marketing, supervisionando tudo, porque acredito que é daí que vamos cultivar bem nossos clientes atuais e também trazer. Outra dica é ter um consultor que te traga ideias de fora. Tenho um conselheiro que trabalha conosco que é sócio de um dos principais restaurantes de Porto Alegre. Quando ele vem na nossa empresa, revisa números, estratégias e me ajuda a tomar as melhores decisões.