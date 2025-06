MBA com foco em liderança e autogestão feminina é novidade no Rio Grande do Sul

23 Junho 2025

Formação é oferecida pelo Conselho da Mulher Empreendedora da Federasul em parceria com a Sonata Brasil

A primeira edição do MBA Autogestão e Liderança Feminina: a arte de fazer negócios é uma iniciativa que visa formar e desenvolver mais mulheres empreendedoras e executivas no Estado. Com reconhecimento do Ministério da Educação, o curso é uma pós-graduação certificada pela Faculdade de Direito de Santa Maria (Fadisma) e oferece aulas híbridas, com módulos online e quatro encontros presenciais, que contarão com palestras, visitas a empresas e experiências culturais.O curso inclui um passaporte para um dos principais eventos de empreendedorismo feminino do Estado, o Congresso da Mulher Empreendedora da Federasul. "Carregamos muitas responsabilidades: com os filhos, a família, o trabalho, a gestão do tempo e, claro, com o nosso próprio bem-estar. Por isso, conectar mulheres é importante. Buscar qualificação e desenvolvimento pessoal e profissional é essencial", afirma a presidente do Conselho Estadual da Mulher Empreendedora da Federasul, Simone Leite.