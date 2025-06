Festa junina: 5 opções para celebrar a data em Porto Alegre

O mês de junho marca um dos períodos festivos mais significativos do calendário brasileiro: a festa de São João , celebrada em homenagem ao nascimento de João Batista, no dia 24. Ao lado das festas de Santo Antônio e São Pedro, o evento é conhecido por sua forte participação popular e por movimentar a cultura e a economia do país. Em Porto Alegre, empreendimentos vêm investindo cada vez mais em programações típicas juninas. Conheça 5 opções para aproveitar as bandeirinhas, quadrilhas, comidas e músicas próprias da data.

1. Baunilha Cupcakes

A doceria Baunilha Cupcakes (@baunilhacupcakes), em atividade deste 2009, aposta na ideia de festa junina com doces típicos sem deixar de lado o seu próprio toque. Localizada no bairro Rio Branco, o empreendimento elaborou um cardápio com sabores especiais para o mês de São João: palha italiana de amendoim por R$ 10,00, brownie de paçoquinha a R$ 12,00 e bolinho de milho com goiabada vendido a R$ 15,00. As opções estão disponíveis sob consulta na loja, além do tradicional quentão com álcool para aquecer a data.



• Baunilha Cupcakes: rua Francisco Ferrer, nº 334, bairro Rio Branco.

• Horário: Segunda a sexta-feira, das 12h às 18h; sábado, das 10h às 12h.

2. Rocambolo Atelier

O Atelier Rocambolo (@rocamboloatelier) se dedica a um cardápio junino clássico. Por lá, a lista de opções conta com bolo pé de moça, bolo de cocada, bolo de fubá com goiabada , arroz doce, pizza de sardinha e o retorno da torta maria flor. Para acompanhar, quentão na loja ou via delivery pelo iFood. Tudo pode ser consumido em um ambiente pet friendly no bairro Petrópolis.



• Rocambolo Atelier: rua Felipe de Oliveira, nº 326, bairro Petrópolis.



• Horário: Terça a sábado, das 10h30min às 19h.

3. Arraial Brizza Forneria

No dia 28 de junho, a Brizza Forneria (@brizzaforneria) promete transformar a rua 24 de Outubro em um arraiá urbano. Com festa das 12h às 22h, o evento terá pizza, sobremesas especiais, drinks, quentão e open berga . A festa ocorre ao ar livre, no calçadão, com música e clima junino para todas as idades.



• Brizza Forneria: rua 24 de Outubro, nº 1403, bairro Moinhos de Vento.



• Horário do Arraiá: 28 de junho, das 12h às 22h.

4. Arraiá do Bronze

O Bronze Coffee & Drink (@bronzecoffee.drink) realizará a sua festa junina no dia 21 de junho, a partir das 19h. O local une cafés especiais, arte, drinks e agora também milho, cachorrinho e arroz doce por R$ 8,00, pamonha por R$ 14,00 e quentão a R$ 10,00. Para entrar no clima, ainda rolam brincadeiras como pescaria, argola e boca de palhaço, todas por R$ 5,00.



• Bronze Coffee & Drink: rua José do Patrocínio, nºs 632 e 824, bairro Cidade Baixa.



• Horário: 21 de junho, a partir das 19h.

5. Arraial do Instituto Caldeira

Buscando unir inovação e tradição, Instituto Caldeira (@institutocaldeira), em parceria com o Mercado Brasco (@mercadobrasco), realizará o primeiro arraial em uma antiga fábrica de tecidos. O evento contará com b andas, comidas típicas, brincadeiras e festa para todas as idades . Crianças de até 12 anos não precisam de inscrição.

• Instituto Caldeira: rua Frederico Mentz, nº 1606, bairro Navegantes.



• Data: 28 de junho, a partir das 15h