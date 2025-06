Evento de 10 horas celebra aniversário de uma década de pub da Zona Sul

20 Junho 2025

O Barril Pub comemora seus 10 anos neste sábado com música ao vivo

Fundado em 2015, o Barril Pub tem como proposta ser um local de encontro para amigos de todas as gerações, com gastronomia de boteco e um ambiente acolhedor. Neste sábado (21), o bar festeja os 10 anos de funcionamento com 10 horas de apresentações ao vivo, com atrações como o cantor Carlinhos Carneiro.Proprietário do bar, Bruno Zanetti Küllinger destaca a característica do pub de unir pessoas de todas as idades. “Hoje, temos clientes que trazem seus filhos e são eles que pedem aos pais para jantar no Barril nas noites de sexta. Já vimos três gerações dividindo a mesma mesa. Por isso, acreditamos que não somos apenas um pub, mas uma extensão do pátio de casa, onde as pessoas se sentem à vontade”, ressalta.