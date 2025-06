Logística reversa agrega valor

18 Junho 2025

Debates acerca da responsabilidade das marcas diante do ciclo de um produto têm ganhado cada vez mais espaço. Isso porque o público está cada vez mais exigente e atento a temas como logística reversa, que consiste no gerenciamento da vida de um produto desde que sai do ponto de venda até o descarte adequado. Empresas que oferecem ao cliente uma maneira de retornar aquele item para que seja descartado corretamente saem na frente na preferência de consumidores que têm a pauta ambiental como norte na hora da compra.