Reality show de palestrantes chega à segunda edição em Porto Alegre

10 Junho 2025

A premiação ultrapassa R$ 1 milhão em dinheiro e em consultorias

Após uma primeira edição em 2024, com mais de 19 mil inscritos, o The Best Speaker Brasil está com inscrições abertas. Os interessados em participar da segunda edição do reality show de palestrantes devem se inscrever até 31 de agosto pelo site thebestspeaker.com.br. Os candidatos passarão por uma seleção onde serão avaliados por sua capacidade de comunicação, autenticidade e potência de mensagem.A segunda edição promete mais desafios, novos formatos e uma plataforma de alcance maior, com transmissão online e eventos presenciais. Outra novidade é que todos os vídeos inscritos serão analisados pela primeira IA do Brasil especializada em palestras, com feedbacks personalizados para que cada candidato possa aprimorar o material antes da votação começar.