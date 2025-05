Cervejaria celebra sete anos com feijoada solidária e samba na Cidade Baixa

16 Maio 2025

Evento acontece no Terreiro Bar Ancestral neste domingo (18), e destina parte da renda ao projeto Sorobô do Bem

Neste domingo (18), a Cervejaria Cabocla comemora seus sete anos de trajetória com uma feijoada solidária no Terreiro Bar Ancestral, das 12h às 15h. Parte do valor arrecadado será revertido ao projeto Sorobô do Bem, que distribui marmitas a pessoas em situação de vulnerabilidade. Os ingressos antecipados custam R$ 50,00 e podem ser adquiridos pelas redes sociais da casa ou via WhatsApp ((51) 99128-2196).Além da feijoada, a celebração contará com a terceira edição do Samba do Acolhimento, a partir das 16h30min, reunindo músicos e voluntários em uma roda colaborativa conduzida por Serginho do Banjo.Segundo os fundadores da Cabocla, Helena Legunes e Roger Moraes, a ideia é transformar o evento em uma ação mensal de apoio a causas sociais. “Celebrar a Cabocla é celebrar a força da resistência e da coletividade”, afirma Roger. O Terreiro Bar está localizado na Rua Luiz Afonso, n°247, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre.