Feira de moda plus size anuncia última edição com temática de Dia das Mães

No próximo fim de semana, nos dias 3 e 4 de maio a última edição da BPSPoa, feira de moda plus size da Capital. O projeto, criado em 2016, encerrará com uma edição especial de Dia das Mães. A última edição da feira acontecerá no Shopping João Pessoa, em Porto Alegre.

Há nove anos no mercado, a feira tem curadoria de Viviane Lemos, especialista do mercado Plus Size, e da consultora financeira Gizela Fonseca. O evento foi criado com o objetivo de democratizar o acesso à moda , conectando o público aos fornecedores do segmento. A feira reúne empreendedores e empreendedoras que trabalham com peças de roupas acima do tamanho 46.

Feira de Moda Plus Size

Data: 3 e 4 de maio de 2025.

Local: terceiro piso do Shopping João Pessoa.

Endereço: avenida João Pessoa, nº 1831

Horários: sábado (3), das 9h às 21h. Domingo (4), das 11h às 21h.