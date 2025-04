Negócio Raiz é inspiração e aprendizado

Neste ano, em virtude dos 10 anos de GeraçãoE, estamos contando histórias de negócios que atravessam décadas de portas abertas, a fim de entender quais são as lições aprendidas em tantos anos. Não falta Negócio Raiz no Rio Grande do Sul. Por mais que estejamos sempre de olho nas novidades - e que muitas delas não passem dos primeiros anos de operação -, contar histórias de empreendedores e empreendedoras que têm uma vida dedicada àquela trajetória é sempre emocionante.

Nesta edição, na Página Central, duas empresas que já passaram das três décadas. Em comum, o segmento: moda. Também, ambas estão localizadas em cidades do interior do RS, mostrando o potencial de diferentes regiões.

Nessas histórias, é interessante perceber como a vocação de um negócio vai se consolidando ao longo dos anos. É aquele clássico ditado: com o andar da carroça, as melancias se ajeitam. Claro que a essência está ali, no cerne, desde o início. Mas, com o tempo, é preciso olhar com atenção para alinhar o que se oferece à demanda da clientela. Observar histórias que atravessam décadas é sempre um aprendizado. #NegócioRaiz