Entenda como o TikTok pode ser aliado de pequenos empreendedores do turismo

Com a digitalização acelerada dos negócios, empresas de todos os portes vêm estudando como se posicionar nas redes sociais, especialmente diante do desafio de capturar a atenção do público em meio a uma oferta massiva de conteúdos, produtos e serviços. No setor de turismo, essa busca por visibilidade e conexão com os usuários tem ganhado força com o uso estratégico do TikTok. A plataforma, que deixou de ser apenas uma rede social e se posiciona hoje como um ambiente de entretenimento, tem contribuído com Embratur e com diversos empreendedores para promover o turismo brasileiro de forma inovadora, impactando diretamente o comportamento e as decisões dos viajantes.



Durante o painel Digitalização como Passaporte para o Futuro do Turismo, no South Summit Brazil, Caio Iglesias, assessor de Inovação e ESG da Embratur, ressaltou a relevância do momento atual para o setor. Após anos de limitações impostas pela pandemia, o Brasil vive uma retomada interessante: em 2023, o País recebeu cerca de 7,2 milhões de turistas estrangeiros. No entanto, o desafio ainda é grande, já que o Brasil, segundo Iglesias, recebe menos turistas internacionais do que pontos turísticos isolados, como a Torre Eiffel.

Ele destaca que o turismo, além de promover a imagem do Brasil no exterior, tem forte potencial para geração de empregos e renda. “ Normalmente, pensamos em turismo como algo ligado a grandes cadeias hoteleiras ou agências, mas mais de 90% do setor é composto por pequenas e médias empresas ”, afirma. É nesse contexto que plataformas como o TikTok se tornam essenciais, dando visibilidade a esses empreendedores e permitindo que eles alcancem novos públicos através de conteúdos autênticos e envolventes.



O TikTok entra nessa equação como um catalisador do desejo de viajar, integrando as fases da jornada do turista, desde o momento em que ele descobre destinos na For You Page, até o planejamento com base em dicas de creators, passando pela reserva, muitas vezes feita após um anúncio in-feed, e terminando no compartilhamento da experiência na própria plataforma.



De acordo com André Venareccia, gerente de Marketing para PMEs na TikTok na América Latina, a For You Page é movida por um sistema de Inteligência Artificial que entende os gostos e comportamentos dos usuários a partir de seus likes, buscas e compartilhamentos. Essa personalização faz com que os conteúdos cheguem até o público-alvo no momento certo, muitas vezes sem que ele sequer perceba que está sendo impactado por publicidade.



Dados da plataforma mostram que 61% dos usuários afirmam que os anúncios no TikTok se misturam com o conteúdo de maneira natural, 72% demonstram interesse em saber mais sobre o produto ou serviço após o primeiro contato, e uma em cada três pessoas compra algo que inicialmente não estava nos seus planos. No total, 92% dos usuários realizam alguma ação após assistir a um vídeo na plataforma.