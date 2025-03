Há mais 100 anos no mercado, Olina mira em novos produtos e consolida sucessão familiar

A marca Olina, do Laboratório Wesp, está passando por um momento crucial em sua trajetória: a sucessão familiar. Após mais de um século de história, a quarta geração da família Wesp assume o comando, trazendo novos ares e desafios para uma marca que se tornou sinônimo de tradição no mercado farmacêutico brasileiro. A história da Olina é marcada por imigração, inovação e dedicação, e, hoje, sob a liderança de Christian Wesp, sócio-diretor da Olina, a empresa se prepara para um novo capítulo.



A história da marca começa em 1911, quando João Wesp, um imigrante alemão, chegou ao Brasil em busca de novas oportunidades. Ele trouxe consigo um conhecimento profundo sobre plantas medicinais e suas aplicações terapêuticas. Após se naturalizar brasileiro, em 1916, registrou seu produto, inicialmente chamado Essenz des Lebens (Essência da Vida, em alemão). No entanto, o nome não foi aceito no Brasil por ser considerado um adjetivo. Foi então que João decidiu homenagear sua irmã, Lina Wesp, batizando o produto de Olina Essência de Vida. Por uma confusão com os artigos definidos, o remédio acabou sendo popularmente conhecido como "O Lina".

Max Pierre Wesp, neto de João e diretor da empresa por 44 anos, lembra com orgulho a trajetória da família. " Desde sua fundação, a Olina sempre foi fabricada em Porto Alegre. Em 2003, inauguramos uma nova fábrica em Canoas, com instalações modernas e capacidade para produzir 27 mil frascos por dia. " O produto, líder de mercado nos três estados do Sul do País na categoria de fitoterápicos estomacais, tem sua eficácia comprovada por diversos estudos clínicos, dizem os empreendedores. "O processo de fabricação é muito técnico e rigoroso, demorando em média 75 dias para finalizar um lote", explica Max. "Não existe genérico ou similar, pois o processo é caro e complexo."

Atualmente, a empresa passa por um processo de transição geracional, com Christian Wesp, filho de Max, assumindo a liderança. Christian, que cursou administração com ênfase em empreendedorismo e sucessão, traz um olhar jovem e inovador para a marca. "A gente vinha tentando disseminar a Olina pelo Brasil, mas enfrentamos algumas barreiras", comenta. "Contratamos uma consultoria de marketing, fizemos pesquisas e descobrimos que nosso quintal aqui no Sul ainda tem muito espaço para crescer."



Ele também destaca a modernização da embalagem, que agora possui duas faces: uma com a identidade tradicional e outra com a nova identidade desenvolvida por sua equipe. "Se for nas farmácias, o proprietário é que vai escolher como mostrar o produto", explica Max, apoiando as mudanças propostas pelo filho.

Christian também fala sobre os desafios enfrentados ao assumir a empresa. "Entrei aqui sem muita voz ativa, sem função definida. Foi na pandemia que tive a oportunidade de mostrar meu valor", lembra. "Meu pai se isolou no Litoral, e decidi ficar aqui, tocar a empresa. Foi um ponto de virada", afirma. Desde então, ele implementou mudanças significativas, como a criação de novos setores e a adoção de sistemas baseados em dados. "Antigamente, a direção não acreditava em pesquisas. Hoje, comparamos dados do mercado para entender melhor nosso público", relata.



Apesar dos desafios, a Olina mantém sua posição de destaque no mercado, com mais de 98% de capilaridade nas farmácias do Rio Grande do Sul. "O produto é lembrado pela tradição, mas precisamos reforçar a comunicação", diz Christian. "Investimos em canais esportivos e já vemos jovens comentando sobre a Olina." Ele também adianta planos para o futuro, como o lançamento de novos produtos, incluindo o Olina em comprimidos, que está em fase de estudos clínicos . "Temos alguns produtos no pipeline, mas o foco agora é fortalecer o que já temos", explica. "O Olina Líquida é nosso carro-chefe, e queremos consolidar ainda mais sua presença antes de lançar novidades."



Apesar dos desafios, a Olina mantém sua posição de destaque no mercado, com mais de 98% de capilaridade nas farmácias do Rio Grande do Sul. "O produto é lembrado pela tradição, mas precisamos reforçar a comunicação", diz Christian. "Investimos em canais esportivos e já vemos jovens comentando sobre a Olina." Ele também adianta planos para o futuro, como o lançamento de novos produtos, incluindo o Olina em comprimidos, que está em fase de estudos clínicos. "Temos alguns produtos no pipeline, mas o foco agora é fortalecer o que já temos", explica. "O Olina Líquida é nosso carro-chefe, e queremos consolidar ainda mais sua presença antes de lançar novidades."

Max, agora aposentado, reflete sobre a passagem do bastão com orgulho. "Fiz minha parte por 44 anos. Agora, o Christian e o Renan, meus filhos, já me superaram. Estou realizado", orgulha-se. Ele também destaca a importância da profissionalização trazida por Christian. "Fazia tudo de forma muito empírica, mas o Chris trouxe uma visão mais estruturada, contratou consultorias e modernizou processos que eu nem imaginava que precisavam ser mudados", comenta. Christian, por sua vez, enxerga o desafio como uma oportunidade de modernizar sem perder a essência. "A Olina é única, não existe similar ou genérico. Nosso objetivo é manter essa excelência enquanto conquistamos novos mercados", garante.