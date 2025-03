Mães, entre 30 e 49 anos e com formação superior: conheça perfil das empreendedoras gaúchas

GeraçãoE

07 Março 2025

A Pesquisa sobre o Empreendedorismo Feminino, desenvolvida pelo Sebrae-RS, traçou um panorama sobre os perfis, desafios e oportunidades vivenciadas por mulheres no RS

No Rio Grande do Sul, 37% das mulheres empreendedoras são as únicas responsáveis pelo sustento da família. É o que aponta a Pesquisa sobre o Empreendedorismo Feminino desenvolvida pelo Sebrae-RS. O levantamento traçou um perfil das mulheres que estão à frente de negócios no Estado. De acordo com os dados, a motivação das empreendedoras para abrir o próprio negócio é trabalhar com o que gostam (35%), enquanto 30% identificaram uma oportunidade de mercado.