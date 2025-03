ParkShopping Canoas homenageia Fernandas com estatueta exclusiva

conquista de Fernanda Torres na categoria de Melhor Atriz Faltando poucos dias para a cerimônia do Oscar - a premiação ocorre neste domingo, em Los Angeles - e a expectativa é crescente pela possível. O ParkShopping Canoas entra no clima e lança uma ação especial para suas clientes chamadas Fernanda.

Em uma iniciativa inédita, o shopping premiará todas as Fernandas cadastradas no programa de relacionamento MultiVocê, na categoria Gold, com uma estatueta alusiva à entregue pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, um par de ingressos para o cinema e dois combos com pipoca e refrigerante, reforçando o compromisso de tornar cada experiência no empreendimento ainda mais especial.

A ação acontece de hoje de 28 de fevereiro a 07 de março. Durante esse período, as clientes elegíveis poderão retirar seu prêmio no Concierge do shopping, localizado no piso L2. A campanha, inspirada no glamour da maior premiação do cinema, faz parte da estratégia do mall para ampliar e fortalecer o MultiVocê, programa de relacionamento que oferece benefícios exclusivos e experiências personalizadas aos seus participantes.



"Queremos proporcionar momentos únicos para nossos clientes e, aproveitando o burburinho do Oscar, decidimos homenagear todas as Fernandas do nosso programa de relacionamento. É uma forma divertida de celebrar esse momento especial do cinema e também valorizar nossas clientes", explica Luís Vilarinho, superintendente do ParkShopping Canoas. A estatueta já foi avistada pelos corredores do shopping, despertando a curiosidade dos visitantes e enaltecendo o cinema brasileiro.