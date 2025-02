Tradicional fazenda na beira do Guaíba muda formato e faz despedida no Carnaval

O Butiá, fazenda em Itapuã conhecida por oferecer almoços e piqueniques na beira do Guaíba, está em transformação. Operando há 12 anos, o espaço deixa de ter uma agenda fixa para receber os visitantes. Agora, o Butiá passa a operar apenas em datas comemorativas a partir de março.

A agenda do Butirá, conhecida por suas tardes de jazz e música eletrônica semanais, passa a ser esporádica, com programação apenas em datas comemorativas específicas que será comunicadas para o público que fizer a inscrição no site do negócio.

Como despedida, a fazenda, que fica a 50km de Porto Alegre, prepara uma programação especial para o Carnaval, operando sábado (1), domingo (2) e segunda-feira (3). A agenda inicia no dia 1 de março, com um set de música eletrônica com o DJ residente Gustavo Bassani a partir das 16h. No domingo, às 18h, o quarteto formado pelos amigos Nico Bueno, Nicola Spolidoro, Luke Faro e Ronaldo Pereira interpreta clássicos e standards do jazz. A programação termina na segunda-feira com a banda Marmota, que iniciou o jazz no local, voltando para uma última apresentação às 18h. Nos três dias, é possível chegar no local a partir das 12h.

Os ingressos estão à venda por R$ 120,00. Crianças até 10 anos são isentas. Até esta sexta-feira (28), as entradas têm 20% de desconto. Mais informações no site (obutia.com).