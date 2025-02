VIRALIZOU: Fantasias de Carnaval

O Carnaval, uma das festas mais populares do planeta, começa a partir desta sexta-feira (28). Do Sul ao Norte do país, milhares de pessoas vão às ruas aproveitar o maior evento cultural do Brasil. Para celebrar a data, O GeraçãoE traz o assunto para o Viralizou desta semana.



São inúmeros os vídeos de fantasias que viralizaram nas redes sociais. Toda essa preparação e busca por adereços para pular nos bloquinhos faz com que as lojas de fantasias e acessórios sintam um movimento maior nesta época do ano.



Entre tantas ideias, algumas das fantasias que mais fazem sucesso nas redes sociais são as relacionadas a Fernanda Torres. Indicada ao Oscar 2025, a atriz virou fantasia de Carnaval. Fátima e Sueli, da série Tapas e Beijos, é uma das fantasias mais famosas nos blocos de rua. Além disso, o público se dedica em criar algumas reproduções interessantes da atriz em algumas premiações.



Em Porto Alegre, principalmente no Centro Histórico, as lojas que comercializam acessórios de Carnaval são um dos segmentos mais afetados nesse período. A rua Senhor dos Passos, conhecida por concentrar as principais lojas com os adereços, é o destino para os foliões que estão em busca de look para a data .

Apesar de algumas lojas do ramo terem encerrados as atividades no último ano, outras comemoram o movimento intenso. De acordo com os empreendedores, os produtos que têm mais saída são as tiaras com placas, brilhos, saias de tule e brilho, entre outros pequenos acessórios para confeccionar as fantasias em casa.



Além disso, os adereços que fazem referência aos memes da internet são bem procurados.



“Estou com essa tiarinha de oncinha, que o pessoal procura por causa da música Bonde das Oncinhas, o ‘que show da Xuxa é esse?’ Saí bastante, tanto o top, quanto as tiarinhas”, comenta Vanessa Jardim, proprietária de uma das lojas.