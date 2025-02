Espaço de treinamento conquista público do Centro Histórico de Porto Alegre

Júlia Fernandes

20 Fevereiro 2025

O Ivan Treinamento Físico atende cerca de 150 alunos, com uma equipe formada por três profissionais

Nos últimos anos, a gamificação e os aplicativos de monitoramento de treinos têm revolucionado a forma como as pessoas encaram a atividade física. Plataformas que transformam exercícios em desafios, recompensas e competições saudáveis ganharam espaço, incentivando a adesão e a consistência nos treinos.Entre muitos espaços que fazem o uso dessas ferramentas, está o Ivan Treinamento Físico, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre. Ivan Schmitt, proprietário do espaço, comenta que essa tendência traz algumas reflexões. Ele reconhece que os apps podem ser poderosos aliados na motivação, especialmente ao criar grupos com objetivos em comum. Por outro lado, alerta para o risco de essas ferramentas gerarem uma sensação de inalcançabilidade em quem está começando ou ainda no sedentarismo. "Às vezes, as pessoas olham para aqueles que estão em um nível avançado e pensam 'Isso é muito difícil para mim'. É preciso equilíbrio", observa. Essa visão crítica e humanizada, de acordo com o empreendedor, é um dos pilares do negócio construído por ele ao longo de mais de uma década no meio fitness. Formado em Educação Física desde 2010, Ivan sempre buscou ir além do convencional. Inicialmente, começou em um pequeno espaço, dentro de uma academia. “Era num ‘lugarzinho’, uma sala dois por dois. Neste lugar, eu comecei a exercer o trabalho e enxergar que eu poderia ter mais. Aos poucos, fui ganhando confiança e expandindo”, lembra.