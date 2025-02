Academia aposta em conceito boutique e sem revezamento de aparelhos em Porto Alegre

Com apps que estimulam competição entre usuários ganhando força, há quem encontre na contramão da tendência o caminho para empreender. Paulo Ricardo Ayres comanda, há dois anos, a P15 Academia, na Zona Sul de Porto Alegre. A operação, que funciona como uma boutique fitness, tem como objetivo oferecer um serviço exclusivo, com limitação de alunos a fim de evitar revezamento por aparelhos.

Paulo era gerente de uma academia de rede no BarraShoppingSul. Quando a operação fechou as portas, decidiu empreender abrindo o seu próprio centro de treinamento. A definição do conceito do espaço veio a partir da demanda de seus antigos alunos. "Comecei a estudar o mercado, e a tendência era toda voltada para academia low cost: baixo custo e muito cheia. Os alunos começaram a pedir para fazer algo diferente. Resolvemos fazer uma academia voltada ao atendimento, exclusividade, para não ser aquela coisa lotada. Fizemos algo mais clean, totalmente aberta, vista para o Guaíba, com horta e um pomar, um clima mais aconchegante", explica Paulo.

O espaço foi planejado com janelas e luz natural, para proporcionar um ambiente aconchegante para os alunos EVANDRO OLIVEIRA/JC

Ao longo de dois anos, a P15 foi se consolidando nesta perspectiva de negócio. O empreendedor conta que os próprios alunos reforçam o caminho escolhido pela academia. "Tinha uma sala de bikes com dois telões: um que era para monitorar a frequência cardíaca dos alunos e o outro passando uma imagem. Os alunos pediram para tirar a frequência cardíaca, porque queriam aproveitar a aula. Falavam que ficavam tensos, olhando se estava na frequência, quem estava na frente, e queriam só se divertir", relata o educador físico, que pondera os prós e contras dessa tendência. " O mercado está indo para a gamificação: aulas de corrida, de bike, aplicativos que estimulam a competição, e que é legal também, mas a gente viu que tinha um outro público que quer treinar sem compromisso. Pessoas que querem treinar porque querem cuidar do corpo ", percebe.

De acordo com ele, o perfil majoritário do público que busca a academia é 40+. "Temos também um público mais jovem que está fugindo do tumulto das academias. Tem uma gurizada entre 18 e 25 anos que vem porque aqui consegue fazer o treino, não tem que revezar equipamento, esperar em fila", pontua sobre o espaço, que tem limitação de 600 alunos. "Quando chega em 600, fechamos e não inscrevemos mais ninguém. Então, no máximo, em um horário de pico, terão 100 alunos aqui, mas temos 96 equipamentos mais a sala de ginástica. É um clube exclusivo", define.

Reforçando o conceito do negócio, Paulo atribui a P15 o título de "antiacademia", já que o espaço oferece diversos outros serviços. "Temos uma frase que diz ‘aqui, você também vem para treinar’. O objetivo é que o aluno venha para cá e aproveite ao máximo o período que está aqui. Tem boa internet, espaço para coworking, para dar esse conforto. Algumas academias até bloqueiam sinal de internet para as pessoas não ficarem muito tempo. Mas nós vamos no sentido contrário: quanto mais tempo o aluno passar aqui, mais vai gostar, mais amigos vai fazer e mais tempo vai continuar conosco", acredita Paulo, destacando os diferenciais do negócio. "Oferecemos toalha de banho e rosto, temos serviço de hotelaria. Nos vestiários tem shampoo, sabonete, condicionador, protetor solar, creme facial, tem vaporizador para passar roupas. Oferecemos o serviço de lavanderia, se sujou a roupa e tem uma reunião importante depois, vem, treina e a gente lava, seca e passa roupa. Tem todos os opcionais de conforto para que venha e faça um bom treino", conclui sobre o espaço, que conta também com uma cafeteria.

As mensalidades da P15 custam R$ 565,00 no plano mensal e R$ 472,00 no pacote anual. Todos os serviços estão inclusos no valor. Além dos equipamentos clássicos, a academia também conta com aula de yoga, funcional, step, localizada, ritmos, pagode, aula de bike, corrida indoor e outdoor, aula de circo, trapézio e tecido. A P15 fica na rua Gen. Rondon, nº 543, 3º andar, no bairro Tristeza, e opera de segunda a sexta-feira, das 6h às 22h. Sábados, domingos e feriados o funcionamento é das 9h às 14h.