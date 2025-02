Ponto que abriga loja de roupas íntimas atravessa gerações na avenida Osvaldo Aranha

Sarah Oliveira

13 Fevereiro 2025

O ponto da avenida Osvaldo Aranha é a base do empreendedorismo da família Lermann desde 1950

O ponto na avenida Osvaldo Aranha, n°1.352, é a base do empreendedorismo da família Lermann desde 1950. A história iniciou com Maurício Lermann, que decidiu abrir as portas do local pela primeira vez. Hoje, Gilson Lermann, seu filho, é o atual proprietário e gestor do negócio. Um ponto marcado pelas mudanças de ramo, adaptação ao novo e fidelização de clientes."É uma sucessão na família. Era uma loja de secos e molhados (comércios que vendem produtos para o consumo e para a manutenção do lar). Depois, passou para aviamentos, linhas, botões, fechos. Entrei na loja em 1995. Na época, as costureiras compravam aqui e pagavam no fim do mês. Com o tempo, as coisas mudaram", conta Gilson.Os tempos eram tão diferentes que era comum andar a cavalo na avenida Osvaldo Aranha, e, por um breve período, até mesmo artigos para a montaria foram vendidos ali. Por uma questão de registro, a loja, que era conhecida como Casa Salomão, passou a se chamar Via Íntima, oficializando a mudança para o seguimento que mantem até hoje.Há 30 anos, as peças íntimas e pijamas passaram a ocupar todo o espaço da loja. O empreendedor perdeu o pai precocemente, enquanto a mãe trabalhou ao seu lado no balcão até quase completar 90 anos. Atualmente, Gilson é quem abre e fecha as portas da loja todos os dias. "Começamos a evoluir. A loja era menor, fomos abrindo paredes. Hoje, temos produtos de qualidade. Oferecemos multimarcas com um valor acessível", afirma. Laura Lermann, filha de Gilson, que cresceu pelos corredores do varejo, reforça a importância da tradição. "O negócio que possui essa base acaba fidelizando a clientela, que se identifica com o local", diz.