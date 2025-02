Parque de diversões do Enaldinho, youtuber que soma 40 milhões de inscritos, chega a Porto Alegre

O influenciador Enaldinho, que produz conteúdos pensados para o público infantojuvenil, trouxe para Porto Alegre o seu parque de diversões. A operação desembarcou no BarraShoppingSul, na Zonal Sul da Capital, com atrações inspiradas nos conteúdos produzidos pelo influenciador nas redes sociais.



Entre os destaques do Wow Park, estão o Desafio do Enaldinho e o Batak. O Desafio do Enaldinho é inspirado nos vídeos do influenciador no YouTube. Os participantes enfrentam obstáculos e tarefas que exigem rapidez, agilidade e equilíbrio. Já o Batak é um jogo que tem um painel com vários botões que acendem em sequência aleatória. Os participantes devem tocá-los rapidamente na ordem correta, enquanto o tempo corre contra eles. O objetivo é completar o máximo de acertos possível em um tempo determinado, testando a velocidade de reação. A estrutura também conta com camas elásticas, trampolins, circuitos interativos e espaços temáticos .

Conhecido pelo público infantojuvenil, Enaldinho acumula resultados expressivos nas redes sociais. O influenciador soma cerca de 40 milhões de inscritos no YouTube, 12,1 milhões de seguidores no TikTok e 7 milhões no Instagram. A experiência com o parque temático não é a primeira a levar o nome de Enaldinho, que conta com uma série de produtos licenciados que levam a sua marca, como uma linha própria de brinquedos, chinelos, acessórios para computador e coleção de roupas.



No material de divulgação do parque, o influciador afirma que a escolha por Porto Alegre tem relação com o perfil da cidade. “Porto Alegre é uma cidade em constante crescimento, com um público que busca inovação e experiências diferenciadas. Nosso parque foi projetado para atender essa demanda, oferecendo diversão segura e interativa para todas as idades", garante Enaldinho.

O Wow Park, que passa a ser uma atração fixa no BarraShoppingSul, opera de segunda a sexta-feira, das 12h às 22h. Aos sábados, 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 21h. Os ingressos, que podem ser adquiridos no site (www.wowpark.com.br), partem de R$ 59,90, com promoções especiais para aniversariantes, que podem fazer festas para comemorar no espaço.