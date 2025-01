Tempo é dinheiro e, às vezes, negócio

Júlia Fernandes

23 Janeiro 2025

No verão, alguns empreendedores vêm apostando em alternativas mais próximas da Capital para o lazer de fim de semana

Entre o fim do ano e o Carnaval, é comum que as famílias fujam para o litoral nos fins de semana, em busca de descanso e para aproveitar o verão. Na sexta-feira, já começa a dor de cabeça com o trânsito nas saídas de Porto Alegre e nas estradas que levam às praias. Essa experiência faz muitos refletirem se vale a pena passar horas no trânsito para buscar lazer e descanso. Pensando nisso, alguns empreendedores vêm apostando em alternativas mais próximas da Capital para o lazer de fim de semana. Na matéria central desta edição do GE , Richard, empreendedor à frente do Parador do Lago, destacou que não é apenas uma questão de economizar dinheiro, mas também de tempo – um recurso precioso e caro. O tempo, afinal, é um dos bens mais valiosos. Ele cura, transforma, amadurece. Em um mundo onde as pessoas vivem cada vez mais ocupadas, serviços que ajudam a otimizar o uso do tempo ganham relevância. De espaços para lazer a soluções que simplificam o dia a dia, quem reconhece a importância desse recurso se destaca no mercado. Afinal, tempo não se acumula, não se compra e, quando perdido, não volta.