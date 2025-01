LISTA: 10 Locais com piscina em Porto Alegre e região para aproveitar o verão

Com as altas temperaturas dos primeiros meses do ano, muitas vezes a alternativa é fugir para o Litoral. Apesar de ser uma saída - e o desejo de muitos - responsabilidades como trabalho, aula, tempo e orçamento acabam impossibilitando viagens mais longas. Para aqueles que permanecem em Porto Alegre na temporada de verão, o GeraçãoE selecionou 10 alternativas para se refrescar e curtir a estação. Confira:

1. Vila Ventura

O Vila Ventura Eco Resort está localizado em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O local oferece diversas opções de lazer, como pista de caminhada, campo de futebol 7, quadras de vôlei e beach tennis, piscinas externas e térmicas , pracinha para crianças, entre outros espaços e atividades. Aos sábados, domingos e feriados, o valor para adultos é R$ 250,00, enquanto para crianças é a partir de R$ 150,00. De segunda a sexta-feira, o valor para adultos é R$ 180,00 e para crianças, a partir de R$ 108,00. O valor inclui o almoço, mas não a bebida. Para mais informações, acesse nosso Instagram: @vilaventura.

• Endereço: rua Manoel Santana, nº 625, bairro Passo da Branquinha - Viamão

2. Hotel Deville Prime Porto Alegre

O hotel oferece opções de day use com permanência de 4h, 6h ou 8h, com entrada a partir das 9h e saída até às 20h, todos os dias da semana. Além de acesso às áreas de lazer, como as piscinas adulto e infantil, academia e espaço kids, o pacote inclui a comodidade de um quarto exclusivo . Para valores e mais informações, acesse nosso Instagram: @devilleportoalegre.

• Endereço: avenida dos Estados, nº 1909, bairro Anchieta - Porto Alegre

3. Sesc Protásio Alves

O Parque Aquático do Sesc funciona de terça a domingo, das 10h às 19h. Aos sábados, domingos e feriados, o acesso é exclusivo para as categorias comércio e serviços, empresários, seus dependentes e conveniados. O local tem capacidade para até 700 pessoas, e os ingressos podem ser adquiridos no site do Sesc. De terça a sexta-feira, os ingressos têm o valor de R$ 15,00 (para Comércio e Serviço, Empresários e Conveniados) e R$ 30,00 (para o público geral, com Credencial Sesc) por pessoa . A credencial pode ser feita gratuitamente no site do Sesc. A temporada de piscinas vai até o dia 15 de março.

• Endereço: avenida Protásio Alves, nº 6220 - Petrópolis, Porto Alegre

LEIA TAMBÉM > Veraneio impulsiona negócios no Litoral do RS e permite expansão de operações

4. Intercity Praia de Belas

O day use do local está disponível todos os dias, das 10h às 18h. A partir de R$ 400,00, o pacote inclui acesso à piscina do hotel, um drink de boas-vindas, academia e um quarto . Para mais informações, acesse nosso Instagram: @intercity.hotels.

• Endereço: avenida Borges de Medeiros, nº 2145 - Praia de Belas

5. Blue Tree Towers Millenium

O hotel adota o sistema de day use quando a ocupação está abaixo de 50%. O valor médio do day use é R$ 315,00, podendo variar conforme o preço da diária do hotel. O serviço está disponível todos os dias, das 10h às 17h, e oferece aos hóspedes acesso a um quarto e às áreas de lazer, como piscina, academia e sauna . Para mais informações, acesse nosso Instagram: @bluetreemilleniumportoalegre.

• Endereço: avenida Borges de Medeiros, 3120 - Praia de Belas

6. Laghetto Viverone Moinhos

O sistema está sujeito à disponibilidade, conforme a ocupação do hotel. O serviço está disponível todos os dias, das 12h às 18h. A partir de R$ 200,00, o pacote inclui a hospedagem em um apartamento, além de acesso às áreas sociais e de lazer, como piscina, sauna e academia. As refeições são cobradas à parte, e os cardápios dos restaurantes do hotel oferecem opções à la carte . Para mais informações, acesse o Instagram: @laghettohoteis.

• Endereço: rua Dr. Vale, nº 579 - Moinhos de Vento

7. Plaza São Rafael Hotel

O Plaza São Rafael Hotel oferece day use de oito horas, com um apartamento incluso, acesso à área fitness, rooftop e piscina. Os apartamentos standard a partir de R$ 245,00. Crianças com menos de 10 anos, acompanhadas pelos pais, não pagam.

• Endereço: avenida Alberto Bins, 514 - Centro

8. Novotel

O Day Use do Novotel está disponível das 10h às 18h, com acesso completo às áreas de lazer do hotel. As tarifas a partir de R$ 210 são válidas para até 4 pessoas, e os hóspedes têm 15% de desconto em alimentos e bebidas . Mais informações: @novotelportoalegreairport.

• Endereço: Av. Severo Dullius, nº 2055 - Anchieta

9. Paraíso Esporte e Lazer

O parque aquático conta com quatro piscinas para crianças e adultos, além de brinquedos aquáticos, tobogãs infantis e adultos. O espaço possui uma área verde de mata nativa com mais de quatro hectares e disponibiliza 120 churrasqueiras individuais com mesas que comportam 8 pessoas. Os ingressos partem de R$ 35,00 para crianças e R$ 65,00 para adultos. O parque funciona das 8h30min às 17h, todos os dias. Mais informações no Instagram: @paraisopark_oficial.

• Endereço: estrada Caminho do Meio, 5115 Continuação da Av. Protásio Alves - Alvorada

10. Sítio do Tio Ari

O Sítio do Tio Ari é o lugar ideal para quem busca se refrescar. O espaço funciona de terça-feira a domingo, das 8h ás 18h, e conta com piscinas liberadas com tobogãs, quiosques, mais de 250 churrasqueiras, estacionamento gratuito e disponibilidade de levar bebidas e comidas. De quarta a sexta, os ingressos partem de R$ 15,00 para crianças e idosos, e R$ 30,00 para adultos. Nos demais dias, adultos pagam R$ 60,00 e crianças R$30,00. Mais informações em: @sitiodotioari.

• Endereço: rua Odir Bonato, n° 37 - Gravataí