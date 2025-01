Shopping de Porto Alegre aposta em parque de trampolins de 700m² para férias de verão

O shopping Praia de Belas tem uma nova atração pensando na criançada que irá curtir o período de férias em Porto Alegre. O Jump Mania recebeu investimento de R$ 800 mil e ocupa uma área de 700m². No espaço, há diversas atividades em trampolins, como circuito ninja, basquete, giro radical e um tobogã de descida dupla.

O Jump Mania surgiu em 2014 inspirado na ideia que o CEO do negócio, Gerson Luiz Azevedo, teve durante uma viagem aos Estados Unidos dois anos antes. Presente no shopping Praia de Belas desde o fim de novembro de 2024, a operação pretende oferecer uma experiência para ser compartilhada por toda a família - adultos e crianças.

O parque de trampolins conta com 15 monitores que mediam as brincadeiras no espaço. São permitidas crianças a partir de 2 anos acompanhadas de um responsável e adultos de todas as idades. Os valores da atração variam de R$ 50,00, para 30 minutos, a R$ 140,00, sendo esta a modalidade ilimitada que inclui também um par de meias especiais para camas-elásticas. Além disso, é possível agendar eventos de aniversário no espaço, que conta com ambientes preparados para as festas.

O Jump Mania opera de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h.