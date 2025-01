Proposta raiz e oportunidade do momento

Na hora de abrir um negócio, observar tendências é um caminho muito trilhado. Mas há quem encontre nas suas paixões um eixo para empreender. Há, também, momentos em que esses dois rumos se encontram. E é isso que podemos observar na leitura da Página Central desta edição do GeraçãoE.

Os empreendedores têm no colecionismo esportivo o pilar de seus negócios, seja através do restauro das peças ou do garimpo de raridades. Mas esses negócios ganharam ainda mais visibilidade nos últimos tempos com a crescente da tendência chamada bloke core, que consiste no uso de camisas de futebol em looks para usar fora dos estágios. Flávio Richter, à frente da Memórias do Esporte desde 2018, observa que esse movimento cultural iniciou na periferia de diversos países, como o Brasil. O empreendedor também conta que percebe uma busca crescente de jovens por peças raras. Esse encontro entre a paixão antiga e a tendência mostram que não há um único caminho na hora de empreender. Mas certo é que entender as demandas do mercado - seja mais nichado ou massivo - é um diferencial. #boaleitura