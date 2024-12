Com Luiza Helena Trajano e Ice Blue confirmados, Gramado Summit 2025 terá governo do RS como correalizador

10 Dezembro 2024

O lançamento oficial do evento aconteceu no Instituto Caldeira nesta segunda-feira (9)

O Gramado Summit, um dos maiores eventos de inovação do Brasil, anunciou, nesta segunda-feira (9), a sua oitava edição. O anúncio aconteceu no Instituto Caldeira e contou com a participação de Marcus Rossi, CEO da Gramado Summit, e Simone Stulp, secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, além de nomes como o palestrante Marcos Piangers e os curadores da Gramado Summit Felippe Guerra e Luiz Candreva.Durante a abertura oficial, Marcus deu as boas vindas ao público e contou um pouco da história do evento, como foi o processo de criação da marca, além de ressaltar a importância de iniciativas como a Gramado Summit para o Rio Grande do Sul e para o Brasil.“Lá em 2017, tivemos a ideia de que Gramado pudesse ir além do Papai Noel e do chocolate. Quando olhamos para o Vale do Silício e outros lugares pequenos e superpotentes na tecnologia, principalmente pela qualidade de vida, percebemos que Gramado poderia ser, um dia, um Vale do Silício brasileiro. Um evento assim é importante, pois a próxima grande ideia pode estar sendo executada por um moleque, por uma menina, que pode estar em qualquer lugar desse Brasil, que só precisa da oportunidade certa para mudar o mundo. Por que o mundo não pode ser mudado por um brasileiro, uma brasileira, um gaúcho ou uma gaúcha?”, questionou Marcus.Além disso, o CEO do evento anunciou os primeiros palestrantes confirmados para a Gramado Summit 2025. Entre eles, estão a empresária Luiza Helena Trajano e o rapper brasileiro Ice Blue, membro do Racionais MC's. Após a abertura, a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado subiu ao palco. Simone falou por cerca de 20 minutos e reforçou o comprometimento do governo com a pauta da inovação. Neste ano, o governo do Rio Grande do Sul é correalizador do evento.