Há espaço para todos no mundo do café

Não há mercado saturado. Tudo é uma questão de perspectiva. Se aqui em Porto Alegre há incontáveis cafeterias e torrefações voltadas ao café especial - classificação mundial para a bebida preparada a partir de grãos que obtêm pontuação acima de 80, segundo critérios de avaliação da associação internacional SCA - Specialty Coffee Association -, em outras cidades o cenário não é o mesmo. E não é preciso ir muito longe.

Nesta edição, contamos a história da Build Cafés, primeira torrefação de Viamão, na Região Metropolitana da Capital. Apreciador do café especial, o empreendedor decidiu levar para a sua cidade a torrefação. Além da perspectiva da oportunidade, outro aspecto chama atenção na trajetória da Build. Iury de Moraes diz que contou com a ajuda dos sócios do Abuela Café, de Porto Alegre, para estruturar o negócio, afirmando que leva o DNA do Abuela para a Build.

Buscar conhecimento e referências, compreendendo empreendedores do mesmo setor como parceiros e não como concorrentes, pode ser a chave para iniciar um negócio com mais base, partindo de um ponto mais sólido.