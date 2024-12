Confiras dicas de empreendedorismo de Carolina Kader

Armazém do Confeiteiro, nossa missão, desde 1996, vai além de fornecer produtos de qualidade. Acreditamos no poder da capacitação e do fortalecimento dos empreendedores da gastronomia. E é com esta visão que trabalhamos, desde nossa abertura, com um centro de capacitação vinculado à nossa marca, oferecendo conhecimento técnico e prático para confeiteiras, padeiros e outros profissionais. Por meio do Mercado de Ideias, hoje damos continuidade a esse propósito: ensinar, inspirar e empoderar. Acreditamos que o conhecimento é a base para estruturar negócios sólidos e criar experiências marcantes para os clientes. Por isso, compartilho aqui cinco dicas essenciais para quem deseja fortalecer sua jornada empreendedora na gastronomia, ampliando sabores e saberes. Empreender na gastronomia é mais do que saber criar pratos incríveis ou doces perfeitos. É sobre transformar talento em oportunidade, paixão em negócio sustentável. No, nossa missão, desde 1996, vai além de fornecer produtos de qualidade. Acreditamos no poder da capacitação e do fortalecimento dos empreendedores da gastronomia. E é com esta visão que trabalhamos, desde nossa abertura, com um centro de capacitação vinculado à nossa marca, oferecendo conhecimento técnico e prático para confeiteiras, padeiros e outros profissionais. Por meio do Mercado de Ideias, hoje damos continuidade a esse propósito: ensinar, inspirar e empoderar. Acreditamos que o conhecimento é a base para estruturar negócios sólidos e criar experiências marcantes para os clientes. Por isso, compartilho aqui cinco dicas essenciais para quem deseja fortalecer sua jornada empreendedora na gastronomia, ampliando sabores e saberes.

1. Formalização: segurança e credibilidade

O primeiro passo para transformar sua paixão em um negócio é formalização. O registro como Microempreendedor Individual (MEI) ou no Simples Nacional oferece não apenas benefícios, como aposentadoria e acesso a crédito, mas também segurança jurídica para lidar com contratos e grandes clientes. Formalizar sua empresa demonstra profissionalismo e amplia as oportunidades de parcerias e de vendas.



2. Fichas técnicas e precificação: conheça seus custos

Um dos maiores erros de quem está começando é não calcular corretamente os custos dos produtos. Utilize fichas técnicas para detalhar ingredientes , tempos de preparo e custos adicionais, como energia e embalagens. Com esses dados em mãos, precifique de forma que cubra os custos e traga lucro, mas sem perder competitividade.

3. Gestão financeira e previsão de gastos: organização é essencial

Saber quanto entra e quanto sai do caixa é fundamental para a saúde do seu negócio. Crie planilhas para monitorar receitas e despesas. Planeje investimentos e, sempre que possível, tenha uma reserva para emergência . Uma gestão financeira bem estruturada evita surpresas e permite que você cresça com segurança.



4. Planejamento de marketing: venda a experiência

Na gastronomia, o cliente não compra apenas um produto, mas uma experiência. Invista em boas fotos, descrições detalhadas e autênticas, e crie narrativas que conectem o cliente à sua história . Mostre que consumir seus produtos é fazer parte de algo especial, seja em um bolo para um aniversário ou em um doce artesanal que remete à infância.

5. Planeje os próximos passos e pense coletivamente