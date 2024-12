Último gás para fechar 2024

Chegamos, enfim, a dezembro. A sensação é dúbia: parece que foi ontem que estávamos planejando 2024, mas, ao mesmo tempo, a sensação é de ter vivido muito neste ano. Foi um ano intenso, cheio de desafios para todos. Para nós, gaúchos, certamente não sairá da memória.

Dezembro também traz sempre aquele tradicional agito de fim de ano. Muitas celebrações na agenda e, ao mesmo tempo, diversas demandas para serem finalizadas antes que 2025 bata na porta. Acredito que essa sensação híbrida entre alegria pelas festas que se aproximam e a correria para as entregas no trabalho é compartilhada por muitos.

Mas penso que é preciso manter o foco no que importa. Estamos no último gás para 2024, um ano que nos impôs desafios diversos. Foi preciso adaptação, resiliência, capacidade de recomeçar. É claro que é preciso avaliar como foi o ano, quais metas foram atingidas. No entanto, 2024 também nos convoca para olharmos com generosidade para os últimos 12 meses. Agora, é hora de viver dezembro com tranquilidade, correndo atrás do objetivos sem deixar de curtir as celebrações . #vem2025