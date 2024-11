LISTA: 5 lugares para celebrar o Dia do Veganismo em Porto Alegre

O veganismo é uma ideologia que busca excluir a exploração e crueldade contra os animais, tanto na alimentação quanto no vestuário e em outras esferas de consumo da vida de quem o pratica. Esse estilo de vida tem se tornado cada vez mais comum, e, segundo uma pesquisa da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), o Brasil é o país com o maior número de veganos na América Latina.

No dia 1° de novembro, é celebrado o Dia Mundial do Veganismo, data escolhida para celebrar essa prática que beneficia animais, seres humanos e o meio ambiente. Pensando nisso, o GeraçãoE escolheu 5 lugares que oferecem produtos sem crueldade animal em Porto Alegre.

1. Delivery Vegano

O Veganitude é um delivery vegano em Porto Alegre que tem como objetivo tornar o veganismo acessível a todos e aposta na variedade. No cardápio, estão opções diversificadas, desde de pratos feitos, como a lá minutas e feijoada, até itens da culinária oriental, como yaksobas e gyozas, além de saladas, bowls e hambúrgueres.

• Veganitude: o empreendimento opera exclusivamente com delivery e funciona todos os dias, das 11h às 15h e das 18h às 13h. Os pedidos podem ser feitos por aplicativo. Mais informações através do Instagram (@veganitude.rs).

O veganitude é um delivery vegano que foca na variedade VEGANITUDE/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

2. Xis vegano

clássico xis doce, criação da casa. Fundado em 2018 pelo trio de amigos Lucas Rufino, Arthur Moraes de Abreu e Jean Filippe Bueno, o Bagatela Lanches é uma das principais lancherias veganas de Porto Alegre. Operando no espaço da Casa Revoa, o empreendimento oferece opções de xis, hambúrgueres, panchos, batata frita e o

• Bagatela: o estabelecimento conta com opção de delivey ou de retirada, na rua Lobo da Costa, n° 195. O espaço funciona de terça-feira a domingo, das 18h às 23h. Mais informações através do Instagram (@bagatela.lanches).

O sabor leva o nome de Xis Cacao Lucas Kernn/ Divulga??o/ JC

3. Lancheria vegana

O Mila Veg Lanches é um empreendimento que se define como bar e lancheria 100% vegana. No espaço são oferecidos comidas de boteco, como pasteis, porções de mini pizza, hambúrgueres e xis. Além disso, o local conta com produtos de padaria, como pães de queijo, misto-quente e sanduíches naturais e opções de sobremesas.

• Mila Veg Lanches: localizado na rua Giordano Bruno, n° 360, o local funciona de segunda a sábado, das 11h às 23h e aos domingos, das 16h às 22h. O empreendimento opera como delivery também. Mais informações através do Instagram (@milaveglanches).

O Mila Veg Lanches é um empreendimento que se define como bar e lancheria 100% vegana MILA VEG LANCHES/INSTAGRAM/ REPRODUÇÃO/JC

4.Hambúrgueres veganos

com destaque para o PF Brasileiro e um prato de salmão vegano. Moo Veggie nasceu na pandemia, como uma fonte extra de renda para a empreendedora Manoella Pesch, que havia perdido o emprego. Atualmente, o negócio cresceu e conta com uma sede fixa no bairro Bom Fim. Por lá, são oferecidos hambúrgueres, pizzas, salgados - como croquetes e coxinhas - e até mesmo pratos feitos -

• Moo Veggie: avenida Oswaldo Aranha, n° 784, no bairro Bom Fim. De Segunda a sábado, das 18h às 23h e aos domingos até as 22h30min. o local também opera no horário do almoço de quinta a domingo, das 11h às 15h. Mais informações através do Instagram (@mooveggiefood).

O Moo Veggie Food opera em horário de almoço e de janta, oferecendo um cardápio variado MOO VEGGIE FOOD/REPRODUÇÃO/INSTAGRAM /JC

5. Cervejaria e cardápio baseado em plantas

lanches veganos e drinks, baseados em plantas, e, claro, muita cerveja. Mato Bar surgiu quando os sócios Patrícia Guimarães, Fabiano Schaeffer e Julian Caporal resolveram expandir um antigo negócio. Buscando mais contato com o consumidor final, o trio abriu o Mato Bar , operação localizada na rua Francisco Ferrer, que oferece, e, claro, muita cerveja.

• Mato Bar: rua Francisco Ferrer, n° 192, no bairro Rio Branco. De quinta-feira a sábado, das 18h à meia-noite.