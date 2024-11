Galeria no entorno da Redenção busca fomentar a arte autoral e independente

Criada em 2012 como um ateliê pelos empreendedores Martina Nickel e Rodrigo Marroni, a Casa Musgo busca ser um espaço democrático para o fomento da arte autoral e independente em Porto Alegre. O negócio conta com dois ateliês, um espaço para exposições artísticas e uma loja que disponibiliza produtos de artistas parceiros.

Rodrigo e Martina são artistas que nunca mediram esforços para fomentar a cena artística local. Ele fez sua formação na Europa e ela é graduada em artes visuais pela Ufrgs. Em 2012, Rodrigo teve a oportunidade de assumir um antigo casarão situado na rua Vieira de Castro, próximo à Redenção, e lá criou um ateliê. Com o tempo, a dupla passou a sentir necessidade de um espaço para apresentar as obras produzidas e, em 2016, criaram uma galeria dentro da Casa Musgo.

O objetivo, segundo os empreendedores, sempre f oi fomentar a produção artística na cidade e proporcionar um espaço de compartilhamento de produções. O espaço da galeria segue ativo, expondo trabalhos de diferentes artistas com diferentes expressões artísticas e temáticas. Novas exposições são organizadas regularmente e os projetos são selecionados através de uma curadoria feita por Martina e Rodrigo.

"No início, discutíamos qual linguagem artística a galeria iria trabalhar. Acabamos optando por não trabalhar com uma linguagem específica. Então, recebemos desde o artista que é acadêmico, que tem uma linha de pensamento mais voltada para as universidades, até projetos mais focados no street art", explica Rodrigo.

Além da galeria, o espaço também conta com uma loja onde são comercializadas obras dos empreendedores, assim como as de artistas parceiros. Segundo os proprietários, esse segmento da Casa Musgo surgiu de maneira orgânica. Inicialmente, eles contavam com a parceria de um brechó e, assim, perceberam a necessidade de ter uma loja, que seria um atrativo para o empreendimento.

Assim como na galeria, a loja conta com uma grande variedade de linguagens e expressões artísticas. Outro diferencial do espaço é que, a cada venda, 70% do valor é repassado para os autores, número que, segundo os empreendedores, é maior do que o oferecido em outras lojas colaborativas. "Acabamos sendo um espaço bem variado. Apresentamos trabalhos que são mais acessíveis, mas também temos opções para a pessoa que quer buscar uma obra mais especial, que realmente quer se envolver com a arte, que está iniciando sua coleção ou que já tem uma coleção", explica Martina.



Por ser um ambiente amplo e iluminado, a Casa Musgo também tem espaço para receber eventos, apresentações, cursos e atividades educacionais. Essa é mais uma das ações da dupla para aproximar o público da cidade do universo das artes e transformar a Casa Musgo em um ambiente de troca de aprendizado e experiências. "Percebemos que aqui é um espaço que fura bolhas. Isso é muito legal. A gente vê uma mistura de públicos aqui: jovens, senhoras e senhores, pessoas que nitidamente frequentam espaços diferentes na cidade ficam juntos aqui. Isso é muito legal, muito positivo. Acho que assim crescemos juntos", pondera Rodrigo.

Endereço e horário de funcionamento

A Casa Musgo está localizada na rua Vieira de Castro, n° 80, no bairro Farroupilha. O empreendimento funciona de quarta a sexta, das 14h às 18h e aos finais de semana, das 10h às 18h.