Clube de motociclistas promove cursos gratuitos de primeiros socorros em Porto Alegre e na Região Metropolitana

A Moto Sul (@moto_sul_oficial) é um clube de motociclistas da grande Porto Alegre que presta serviços sociais e promove cursos de primeiros socorros. Fundado em 2020 por Felipe Prestes Moreira, o clube fez suas primeiras ações na pandemia de Covid-19, realizando entrega de alimentos e brinquedos para crianças de uma comunidade de Canoas que devido ao isolamento social estavam sem frequentar o ambiente escolar.



“Já andava de moto e gostava desse universo do motociclismo. O estilo das nossas motos é meio esportivo e isso chama a atenção da garotada. Quando vimos crianças que dependiam da escola para se alimentar, não podendo frequentar esse espaço, tivemos essa ideia”, lembra Felipe. No fim do mesmo ano, o grupo promoveu uma ação de Natal no bairro Mário Quintana.



Além de estar à frente do Moto Sul, Felipe atua na área da saúde. Há 14 anos, formou-se como técnico de enfermagem e, em 2012, passou a trabalhar no Samu como socorrista, realizando suporte básico de vida. “Em 2018 me formei em gestão hospitalar e depois fui estudar enfermagem. Quando fiz gestão hospitalar, comecei a me organizar para ter uma associação, porque já tinha o conhecimento de como fazer uma gestão de equipe”, explica.

Inicialmente , Felipe passou a ministrar cursos de primeiros socorros com o intuito de preparar o grupo de motociclistas para possíveis acidentes durante os percursos de moto . A partir de uma parceria com o IB Saúde, o projeto expandiu e possibilitou que Felipe começasse a levar o curso para escolas, empresas, clínicas geriátricas, entre outros locais . As aulas de manejo em atendimento pré-hospitalar e suporte básico de vida podem ser realizadas na sede do clube em Canoas, mas, normalmente, Felipe, junto com a direção do clube que auxilia nos cursos, vai até os espaços. “Dia de semana é difícil levar as pessoas até a sede, então capacitamos os funcionários do local em que eles trabalham”, afirma.



O curso de primeiros socorros é gratuito e, desta forma, as aulas acontecem conforme a agenda de Felipe e de sua esposa, Damisy de Carvalho, que é enfermeira intensivista e entrou no projeto também. “Sigo trabalhando na emergência e atuo em uma empresa de saúde. Gostaria de conseguir dar mais cursos, mas com emprego, rotina de família e ações sociais não dá tempo”, reconhece Felipe que, por ano, consegue ministrar cerca de 40 aulas beneficentes. InicialmenteA partir de uma parceria com o IB Saúde,. As aulas de manejo em atendimento pré-hospitalar e suporte básico de vida podem ser realizadas na sede do clube em Canoas, mas, normalmente, Felipe, junto com a direção do clube que auxilia nos cursos, vai até os espaços. “Dia de semana é difícil levar as pessoas até a sede,”, afirma.e, desta forma, as aulas acontecem conforme a agenda de Felipe e de sua esposa, Damisy de Carvalho, que é enfermeira intensivista e entrou no projeto também. “Sigo trabalhando na emergência e atuo em uma empresa de saúde. Gostaria de conseguir dar mais cursos, mas com emprego, rotina de família e ações sociais não dá tempo”, reconhece Felipe que, por ano,