Experiência é o norte para os negócios

Cada vez mais, percebemos que um produto ou serviço de qualidade não é o suficiente para ganhar destaque no mercado. Associar a experiência tem sido fundamental. Nesta edição do GeraçãoE , contamos as histórias de empreendedores e empreendedoras que apostam na experiência para proporcionar tempo de qualidade entre pais e filhos.

Além de uma tendência de mercado, esses negócios apontam para um caminho que tem como eixo as vivências - reflexão que pode ganhar espaço na semana no Dia das Crianças. É claro que os tradicionais brinquedos seguem tendo vez no coração dos pequenos, mas as memórias que ficam, aquelas que vão ser contadas na vida adulta, provavelmente estarão vinculadas às experiências. E apostar nessa vivência em família pode ser uma grande estratégia para quem empreende com foco no público infantil.

De um passeio de barco a deixar o celular em uma caixa como compromisso para a brincadeira, negócios encontram meios para lembrar que estar presente é muito importante. Essa perspectiva também pode ser projetada para outros nichos, não só no infantil. Oferecer soluções que fortaleçam a conexão com o momento tem sido cada vez mais necessário. #vivaaexperiência