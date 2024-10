Confira as dicas de empreendedorismo Juliana Enderle e Cristiano Cunha, do Ciclos+

Juliana Enderle e Cristiano Cunha são os fundadores da Ciclos+, uma escola cultural voltada para o público 60+ que nasceu em 2020 com o propósito de promover aprendizado e socialização na longevidade. Desde o início, o objetivo é criar um espaço que não só oferece conhecimento, mas também constrói uma comunidade acolhedora para seus mais de 100 alunos. são os fundadores daque nasceu em 2020 com o propósito de promover aprendizado e socialização na longevidade. Desde o início, o objetivo é criar um espaço que não só oferece conhecimento, mas também constrói uma comunidade acolhedora para seus mais de 100 alunos.

Empreender no setor educacional para idosos tem sido um desafio, mas, com muito aprendizado, desenvolvemos cinco dicas valiosas para quem deseja começar um negócio. Confira a seguir as lições que aprendemos ao longo de nossa jornada na Ciclos+.

1. Identificação com o perfil do negócio

Para que um negócio prospere, é essencial que os fundadores se identifiquem profundamente com o perfil do negócio. No caso da Ciclos+, trabalhar com o público 60+ não é apenas uma escolha de mercado, mas uma conexão com a vocação e com o nosso propósito. Empreender com identificação gera comprometimento e facilita o desenvolvimento de um negócio com alma , o que, no longo prazo, reflete-se no sucesso. Se o negócio não te inspira, é difícil manter o foco e a motivação.

2. Estabelecer uma sociedade que complementa conhecimento e expertise

Um dos maiores diferenciais da Ciclos+ é a complementaridade entre os sócios. Ao unirmos nossos conhecimentos e expertises em diferentes áreas, conseguimos criar um negócio que oferece não apenas uma proposta educativa, mas uma experiência completa para os alunos. Para novos empreendedores, é fundamental que os sócios compartilhem valores e visão , mas que também se complementem em habilidades. Uma sociedade equilibrada é uma das chaves para o sucesso empresarial.

3. Escuta ativa e valorização da fala do cliente

O sucesso da Ciclos+ está fortemente ligado à prática de escuta ativa e à valorização das contribuições dos alunos. Através de feedbacks, ajustamos continuamente os serviços, criando um ambiente que realmente reflete as necessidades e os desejos dos clientes. Para novos empreendedores, ouvir os clientes com atenção e aplicar o que é aprendido pode ser a diferença entre estagnação e crescimento . A escuta ativa cria uma relação de confiança e fidelização.

4. Personalização do negócio alinhada ao propósito

O propósito é o coração de qualquer negócio bem-sucedido. Na Ciclos+, tudo é feito com base na missão de proporcionar aprendizado e socialização para a longevidade. A personalização dos serviços de acordo com essa missão garante que os alunos se sintam acolhidos e conectados ao que a escola oferece . Empreendedores devem garantir que seu negócio não apenas gere lucro, mas também tenha uma missão clara e significativa, conectando seus valores pessoais ao empreendimento.

5. Redes sociais humanizadas

As redes sociais desempenham um papel essencial para a Ciclos+, permitindo que a escola construa uma conexão genuína com o público. As estratégias criadas em parceria com a Gabriela Borile (@gbcontentstudio) focam em humanizar as interações, mostrando os rostos e as histórias por trás do negócio, o que fortalece a relação com os seguidores . Ter uma presença digital humanizada, que vá além da venda e se conecte de forma autêntica com o público, é fundamental para criar uma marca sólida e engajada.