Escola de Porto Alegre foca na cultura e socialização do público 60+

O Brasil, aos poucos, está envelhecendo. Segundo o IBGE, entre 2012 e 2021, a população sênior do País cresceu de 11,3% para 15,1%, ou seja, de 22,3 milhões passou a ter 31,2 milhões de pessoas com mais de 60 anos. O Rio Grande do Sul, especificamente, não desafia essa lógica: cerca de 17,1% do povo gaúcho é idoso. São pessoas com desejos, demandas e vontades próprias, que muitas vezes não são lembradas pelas empresas. Neste contexto, existem empreendedores que reconheceram esse fenômeno e não perderam tempo para explorar este nicho.

Um desses empreendimentos é a Ciclos+, escola cultural e artística focada no público sênior. Encabeçado por Juliana Enderle e Cristiano Cunha, o negócio busca ser um espaço de aprendizado e socialização para idosos. A escola iniciou as atividades durante a pandemia, em 2020, com 15 alunos online e, atualmente, conta com mais de 100 alunos em atividades presenciais.

A ideia de comandar uma iniciativa focada no público 60+ surgiu em 2019, de maneira orgânica. Cristiano já havia trabalhado na área da educação para o público idoso e Juliana é designer e tinha experiência na área comercial, portanto, a dupla juntou suas expertises para criar um negócio. "Queria montar um coworking para o público do design de interiores e o Cris queria montar uma escola para o público sênior. Alguém em comum nos apresentou e decidimos nos juntar", lembra Juliana.

Assim, a ideia inicial era atender uma grande variedade de públicos. Nesse primeiro momento, a Ciclos ofereceria, além de aulas para idosos, mentorias para jovens designers de interiores. No entanto, a ideia teve que mudar de rumo com a chegada da pandemia de Covid-19. Com tudo fechado por conta das restrições sanitárias, a dupla teve de focar exclusivamente em oferecer aulas, que seriam ministradas de maneira online.

Para isso, entraram em contato com os antigos alunos de Cristiano, que já havia ministrado um curso de História da Arte para o público sênior. Assim, em 2020, a primeira turma da Ciclos foi criada com 13 pessoas, através do Zoom.

A primeira experiência foi um sucesso e a dupla decidiu adicionar a disciplina de Filosofia no curso, com um novo professor. No ano seguinte, mais uma expansão: três disciplinas faziam parte da grade da Ciclos.

Em 2022, com a transição para as aulas presenciais, quatros disciplinas passaram a ser oferecidas para os alunos. Atualmente, a escola oferece nove cursos - Filosofia, História da Arte, Música, Inglês, Laboratório de Criação, Meio Ambiente em Pauta, História Geral, Estudos Sociais e Literatura - e conta com mais de 100 alunos.

"Uma coisa que percebi foi que, nas primeiras aulas, os alunos só abriam o áudio. Na segunda semana, já abriam a câmera. Depois, já estavam se arrumando, dizendo qual perfume estavam usando. Percebemos que tinha algo além de dar aula. Era um momento de socialização, de aumento de autoestima ", pondera Cristiano.

Esse espaço de socialização que a Ciclos+ oferece pode ser raro para muitas pessoas desta faixa etária. A importância deste tipo de interação foi percebida por Juliana e Cristiano, que fazem de tudo para que seus alunos tenham a melhor experiência possível. Assim, são organizados saídas de campo, eventos e confraternizações. "Fazemos visitas em museus, galerias, exposições de arte, teatro. Fazemos confraternização dos aniversariantes do mês. Ano retrasado fomos para o Rio de Janeiro, ano passado e este ano vamos para São Paulo. Sempre é uma viagem cultural, turística e gastronômica. Queremos sempre promover experiências que tragam essa vivacidade e convivência", explica Cristiano.

Pensando em melhorar a experiência dos alunos, Cristiano e Juliana levam em consideração as demandas do público. "As próprias disciplinas que a gente oferta são embasadas na demanda deles. 'Tenho curiosidade em saber coisas sobre cinema', 'tenho curiosidade sobre sociologia', 'psicologia', enfim, eles trazem muita coisa.", conta Juliana. As aulas são ministradas de segunda a quinta, das 14h às 17h30min, na sede da Atitus Educação, na rua Dona Laura, n°1020. Mais informações no Instagram (@ciclos.mais).