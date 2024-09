Com palestras, oficinas e feira, Porto Alegre terá semana de design em setembro

Entre os dias 14 e 21 de setembro, Porto Alegre terá a estreia do Design Week POA, um evento que pretende transformar a Capital em um centro de destaque para o design nacional e internacional . O evento será no Pontal Shopping e conta programação gratuita com mais de 50 atividades, incluindo palestras, oficinas, exposições e feira, reunindo mais de 100 profissionais do setor.



Organizado pela Open Design Independente, com curadoria de Camila Farina, o evento terá como tema Regeneração e Criatividade, buscando destacar o design como um motor de transformação social e cultural. Considerando o contexto pós-enchente, o evento também proporá reflexões sobre o papel do design na regeneração de espaços e na busca por soluções sustentáveis.

LEIA TAMBÉM > Feira cultural organiza debate com candidatos à prefeitura de Porto Alegre



O Design Week POA contará com a exposição Design do Agora, que apresentará o design contemporâneo gaúcho em móveis e objetos, com destaque para nomes como Luia Mantelli e Bruno De Lazzari. Já a mostra Independentes explora projetos experimentais e destrutivos, como o da designer de moda Lu Bulcão, que reutiliza couro descartado da indústria calçadista e envolve artesãs do Pampa na criação de suas peças. Além das exposições, a feira Open Design Independente reunirá 20 marcas de moda, joalheria, mobiliário e decoração do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, oferecendo ao público uma imersão completa no universo do design autoral.



As inscrições para participar do evento podem ser feitas no site oficial (designweekpoa.com). O Design Week POA contará com a exposição, que apresentará o design contemporâneo gaúcho em móveis e objetos, com destaque para nomes como Luia Mantelli e Bruno De Lazzari. Já a mostraexplora projetos experimentais e destrutivos, como o da designer de moda Lu Bulcão, que reutiliza couro descartado da indústria calçadista e envolve artesãs do Pampa na criação de suas peças. Além das exposições, a feira Open Designreunirá 20 marcas de moda, joalheria, mobiliário e decoração do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, oferecendo ao público uma imersão completa no universo do design autoral.As inscrições para participar do evento podem ser feitas no site oficial ().