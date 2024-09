Confira as dicas de empreendedorismo de Fábio Silveira, da Boby Rock 'n' Geek

Fábio Silveira comanda, ao lado de sua esposa, Ana Paula Orlandi Ghizzoni, a Boby Rock 'n' Geek , loja de roupas de Porto Alegre com foco no público aficionado por cultura geek e na cena do rock.

1. Canal Nerds de Negócio, de Peter Jordan

Se você é fã do universo geek e está pensando em investir no seu próprio negócio, as orientações de Peter Jordan, criador do canal Nerds de Negócio, podem ser um verdadeiro guia. Com uma abordagem prática e direta, Peter destaca a importância do planejamento financeiro , da construção de redes de contato e da adaptação às tendências de mercado.

Além disso, ele reforça o impacto do marketing digital e como é possível transformar uma paixão pessoal em um empreendimento lucrativo. Suas dicas vão desde como iniciar uma pequena empresa até a criação de estratégias de crescimento, sempre com a leveza e humor que marcaram sua trajetória no mundo digital.

2. Curso Viver de Marca, de Jesué Tomé

Se você está buscando referências sobre como construir uma marca forte e autêntica, vale a pena acompanhar o Viver de Marca, do Jesué Tomé. Ele aborda, de forma prática, como criar uma identidade de marca impactante e se destacar no mercado. Com dicas que vão desde o branding até o relacionamento com o cliente, Jesué ensina como transformar uma empresa comum em uma marca memorável . É um conteúdo essencial para quem quer empreender com propósito e conquistar seu espaço no mercado.

3. Cursos da Ecommerce na Prática

Outra recomendação imperdível para quem deseja dominar o universo das vendas online é o Ecommerce na Prática. O conteúdo oferecido é perfeito para quem quer entender as melhores estratégias de vendas, como otimizar lojas virtuais e alcançar melhores resultados no mercado digital . Com dicas sobre logística, marketing e gestão de e-commerce, o Ecommerce na Prática é uma verdadeira bússola para empreendedores que querem ter sucesso no comércio eletrônico.