Sempre é tempo de celebrar

22 Agosto 2024

Plataforma de empreendedorismo do Jornal do Comércio celebra nove anos

Celebramos, nesta edição, os nove anos do GeraçãoE - a plataforma multimídia de empreendedorismo do Jornal do Comércio que, desde 2015, tem como missão fomentar a economia local. Neste ano, vimos o nosso trabalho no GE tornar-se ainda mais fundamental. Abraçamos com afeto, empatia e muita força o propósito de ajudar na reconstrução dos inúmeros negócios atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Ao longo de nove anos, 470 edições impressas e 10.491 matérias publicadas em geracaoe.com, contamos diversas histórias de quem enxerga no empreendedorismo um norte. São incontáveis histórias inspiradoras, cheias de criatividade, inovação e resiliência. No entanto, nesta edição comemorativa, optamos por direcionar os holofotes para quem, em 2024, tem enfrentado uma batalha por dia para manter as portas abertas. São histórias de nove negócios que, assim como muitos outros, ilustram a força do empreendedorismo gaúcho. Entre prejuízos e traumas trazidos pela tragédia climática, essas empreendedoras e esses empreendedores dão exemplo e nos ensinam que vale a pena seguir em frente. E é nesse espírito que seguiremos por aqui. Rumo aos 10 anos! #parabénsGE